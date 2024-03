El Spider-Verse regresa con un nuevo corto GRATIS ¿cuándo y dónde verlo?

Spider-Man Across the Spider-Verse fue todo un éxito en 2023, cuando se estrenó la segunda parte de la ganadora al Oscar Spider-Man Into the Spider-Verse, a pesar de que la segunda parte perdiera frente a la hermosa “El niño y la Garza” del legendario Hayao Miyazaki.

Ahora, en espera de que nos anuncien cuando se estrenará Spider-Man Beyond The Spider-Verse, Sony nos dejará ver un corto especial llamado The Spider Within, que podrá ser visto por todos, pues, será gratuito.

Una nueva hostroia que sumará al Spider-verse/Créditos: Sony

¿Cuándo y dónde ver “The Spider Within”?

El esperado corto nos hablará de Miles Morales tratando de equilibrar sus obligaciones como Spider-Man y su vida como estudiante, experimentando difíciles situaciones que a cualquier persona podía sucederle, como un ataque de pánico que lo lleva a luchar contra su ansiedad.

Según Variety, el famoso medio de espectáculos, el corto podrá ser visto en YouTube totalmente gratis este 27 de marzo de 2024, por lo que no hay excusa para perderte este increíble nuevo corto de una de las mejores películas animadas de Spider-Man.