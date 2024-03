Tontín no era un enano, teoría confirma que era un bebé que creció para ser un famoso carpintero de Disney

Hay una teoría en TikTok que está causando sensación, pues resulta que una de las películas que vimos en nuestra infancia de Disney, no es como lo pensamos. Estamos hablando de "Blanca Nieves y los 7 enanitos", pues uno de los personajes más queridos es muy diferente a como lo pensamos.

Se trata del querido Tontín, quien de acuerdo con esta teoría no sería un enanito, sino un bebé perdido en el bosque que fue encontrado por los enanos, quienes al verlo sólo lo llevaron a su casa y lo adoptaron como uno más de ellos. ¿Suena muy extraño, verdad?

Tontín es uno de los personajes más queridos de Blancanieves. Foto: Disney

Tontín se convierte en Geppetto

Fans enloquecieron con esta teoría. Foto: TikTok

De acuerdo con esta versión no sería extraño que Tontín fuera un niño pequeño, pues no tiene barba, está calvito y no sabe hablar a comparación de los demás enanos, además sus facciones parecen las de un menor. La teoría indica que con el paso del tiempo Tontín empezó a crecer y se dio cuenta que no era igual a los enanos.

Entonces decidió irse de ese bosque de Alemania a buscar explicaciones de sus orígenes, por lo que se habría mudado a Italia. Ahí se abrió paso como carpintero y vivió su vida en soledad. Hasta que se hizo viejo. Lo sorprendente es que la gente de ese pueblo lo conocía como Geppetto, ¡sí nada más y nada menos que el papá de Pinocho!

Tontín crece y se convierte en Geppetto

Según analizan en el video el parecido entre ambos es demasiado, pues tiene los ojos azules, la nariz ancha, aspecto bonachón. La teoría está siendo viral en TikTok y aseguran que no es nada descabellada, por lo que dejamos a tu interpretación si es o no verdad. Lo que sabemos con certeza es que tanto Tontín como Geppeto son personajes de Disney que se ganaron nuestro cariño.

¿Cómo se llaman los siete enanitos de Blancanieves?

