Cuál es el trucazo para eliminar las garrapatas y pulgas con un ingrediente de cocina

Si tienes un perro o un gato, sabrás lo difícil que es prevenir y eliminar las pulgas. Estos pequeños parásitos se alimentan de la sangre de nuestras mascotas. Además de ser muy molestos, pueden provocar graves infecciones y transmitir numerosas enfermedades.

Debido a su pequeño tamaño, no es fácil apreciar las pulgas en los perros. Estos pequeños insectos suelen alojarse en las zonas más calientes de nuestras mascotas, como el cuello, las axilas, la entrepierna y la barriga. Las garrapatas son más fáciles de identificar que las primeras, ya que son más grandes y no se mueven con tanta agilidad. Son del tamaño de una lenteja y no son muy rápidas a la hora de desplazarse. Uno de los primeros síntomas es el rascado continuo e insistente.

La garrapata es fácil de detectar en tu mascota. Fuente: Pinterest

Elimina los parásitos de tu mascota con este ingrediente

Si detectaste en tu mascota la presencia de pulgas y / o garrapatas debes acudir al veterinario para su control. Sin embargo, mientras tanto puedes optar por un truco casero con levadura de cerveza. No es una solución a largo plazo pero puede servir para ayudar a tu perro o gato.

Una pizca de levadura de cerveza en la comida habitual de nuestro perro ayuda a ahuyentar a las pulgas, ya que emite un olor desagradable para estos parásitos. Además de espantarlas, también ayudará a nuestro can a fortalecer el pelo o a regular su tránsito intestinal entre muchos otros beneficios.

La levadura de cerveza puede ayudarte a eliminar las pulgas y garrapatas de tu mascota.

Fuente: Pinterest

También puedes usarlo como repelente, simplemente necesitarás una taza pequeña de levadura de cerveza y frotarla sobre el pelaje. La vitamina B1 de este ingrediente, alejará a las pulgas, así que déjala actuar durante unos días y retírala. Puedes repetir este proceso una vez a la semana.