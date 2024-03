¿Quieres ver gratis a Daniela Spalla? Cuándo será el concierto en las Islas de la UNAM

La UNAM sigue preparando una serie de eventos y actividades para que la gente acuda a sus instalaciones para contemplar el eclipse de sol que se presentará en abril. Entre las personalidades que se presentaran está Daniela Spalla. La argentina dará un concierto en las Islas de CU, lo mejor de todo es que será totalmente gratis.

Si te gusta la música de la cordobesa, no puedes dejar escapar la oportunidad de verla en vivo en la UNAM. En parte por el concierto será totalmente gratis, pero también porque se presentará en un momento bastante especial, durante el eclipse solar. La combinación suena para que sea un momento mágico en México.

¿Cuándo será el concierto gratis de Daniela Spalla?

El concierto gratuito de la cantante argentina en las Islas de la UNAM está programado para realizarse el próximo 8 de abril. El horario en el que se presentará Daniela no es bastante habitual, ya que comenzará en punto de las 9:00 y terminará sobre las 12:00 (hora de México).

El motivo por el que concierto se realizará en dicho horario tiene que ver con el horario en el que se podrá disfrutar del eclipse solar. El horario en el que se podrá ver este hermoso espectáculo astronómico está programado en dicho horario, siendo las 10:30 de la mañana cuando se podrá disfrutar de todo su esplendor.

Para todos los que acudan a la UNAM al evento de 'Picnic bajo la sombra', se recomienda llegara con tiempo para poder tener el mejor lugar para disfrutar de todas las actividades, la música de Daniela y el show en el cielo. Además de Daniela, la gente podrá disfrutar de artistas invitados como Mochis bendito y F-Mack.

Dónde se verá con total claridad el eclipse solar

Si bien se verá en todo México, existen algunos puntos de la República Mexicana donde se verá con mayor claridad que en otras latitudes. Los lugares donde los expertos recomiendan visualizar el eclipse solar son: Mazatlan (Sinaloa), Nazan (Durango), Piedras Negras (Coahuila), Torreón (Coahuila) y Moncloa (Coahuila).

Para todos aquellos que no estén cerca de estos países o no puedan viajar a estas ciudades, sólo se puede recomendar acudir a lugares donde no se tenga tanta contaminación visual, es decir, lugares donde se pueda ver con claridad el cielo.