MAPA | Estas son las 4 ciudades de México donde se verá el eclipse de sol

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer a través de un comunicado que serán 4 las ciudades en México donde podremos presenciar el Eclipse total de sol el próximo 8 de abril de 2024, además de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la información oficial, este eclipse comenzará sobre el Océano Pacífico Sur, y será México el primer lugar donde se podrá ver si así lo permite el clima. Seguirá por gran parte de Los Estados Unidos y finalmente Canadá. No habrá más territorios desde donde sea visible.

Ciudades de México donde se podrá ver el eclipse el 8 de abril de 2024

Mazatlán, Sinaloa: comienza a las 10:51 AM, eclipse total rumbo a las 12:07 PM y su punto máximo a las 12:09 PM. Finaliza el eclipse a la 1:32 PM

Durango, Durango: comienza a las 11:55 AM, eclipse total rumbo a las 1:12 PM y su punto máximo a las 1:13 PM. Finaliza el eclipse a la 2:36 PM

Torreón, Coahuila: comienza a las 11:59 AM, eclipse total rumbo a las 1:16 PM y su punto máximo a las 1:18 PM. Finaliza el eclipse a la 2:41 PM

Monclova, Coahuila: comienza a las 12:05 PM, eclipse total rumbo a las 1:23 PM y su punto máximo a las 1:24 PM. Finaliza el eclipse a la 2:47 PM

Es en este mapa donde se muestra los lugares exactos donde deberán estar los observadores si quieren la denominada "corona" del Sol en el momento en que sea completamente cubierta por la luna. Recuerda que debes utilizar los aditamentos necesarios para no dañarte la vista.

No puedes mirar al sol si no tienes la protección necesarios. No importa si lo haces a través de una cámara, binoculares o un telescopio, pues si estos no cuentan con un filtro social especial, puede provocarte lesiones oculares graves, mucho peor cuando lo haces de manera directa.

¿Qué es un Eclipse total de sol?

De acuerdo con la NASA, un eclipse con estas características es cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara de la estrella más grande del sistema donde vivimos. Este será el último visible desde los Estados Unidos hasta el año 2044.

Existen varias formas de ver un eclipse, y dependerá de las ciudades donde estén ubicados los observadores. Por ejemplo, quienes vean el eclipse solar total, podrán ser testigos de que en pleno día, el cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Además, podrán ver la corona del Sol que en días normales es imposible observar.

