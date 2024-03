Las 5 playeras de futbol para siempre tener un look elegante y de fiesta

El Fútbol es el deporte más increíble, famoso y divertido del mundo, desde jugarlo en la calle hasta en un estadio con más de 100 mil personas, nada cambia lo divertido que es jugarlo y verlo, ahora con la Copa América y la Eurocopa, muchas selecciones han lanzado sus mejores pieles, por lo que deberías echarles un ojo.

Eso sí, en el caso del uniforme recientemente se ha convertido en tendencia utilizar jerseys de equipos de fútbol en eventos especiales, lo que no suena descabellado por qué la mera verdad, hay equipaciones que seguramente las podrías usar hasta para asistir a tu boda, por eso te dejamos las mejores 5 ¡Consíguelas todas!

Sigue leyendo:

La Concachampions Femenil llegará en este 2024

“Mejor jugar contigo qué contra ti", Ronaldinho manda emotivo mensaje a Rafa Márquez

Argentina 2024

La playera de Argentina/Créditos: Adidas

El sencillo color albiceleste de la selección comandada por Lionel Messi, sigue dando de qué hablar en este 2024, pues con su nueva equipación para la Copa América 2024, nos demuestran que el azul y blanco van con el escudo de campeón del mundo, una playera excelente para ir de fiesta y sacar la reta al final, tiene un precio de $1899 pesos mexicanos.

Alemania 2024

La playera de Alemania/Créditos: Adidas

Alemania no desentonó con su nueva equipación para la Eurocopa 2024, nos regaló su clásica jersey de color blanco, pero los tonos sutiles de negro, rojo y amarillo nos dejan un increíble jersey para usar en esos momentos de calor y energía pura. Siempre y cuando terminando la fiesta te avientes una reta “gol gana” que demostrará tu porte a la hora de los eventos especiales, tiene un precio $1899 pesos mexicanos.

México 2024

La playera de México/Créditos; Adidas

Aunque no es una versión que los jugadores usarán, te dejamos está bonita playera color vino, que todos sabemos que es un color que siempre le viene bien a la selección del Jimmy Lozano, con las siempre fieles tres franjas a los costados y el antiguo escudo de la FMF te dejará un outlook old school para cualquier evento que quieras visitar, eso sí, no se ve mal como traje de boda, su precio es de $1399 pesos mexicanos.

Italia 2024

La playera de Italia/Créditos: Adidas

La eterna selección italiana se la juega con un diseño clásico, que recuerda a la usada durante el mundial del 2006 cuando se proclamaron campeones del mundo con Totti y Pirlo, tiene un estilo minimalista con un azul claro elegante, un toque blanco y verde a los costados y seguramente lista para una cena familiar, todo con mucha clase. Su costo es de $1899 pesos mexicanos.

España 1996

La playera de España/Créditos:Adidas

La Furia roja siempre se ha distinguido por darnos playeras de categoría alta, por eso esta edición especial del 96, la misma que uso Guardiola, nos entrega un rojo oscuro con un azul marino, con detalles en rojo y dorado, asimilando toda la clase que necesitas para salir de fiesta, seguro que te encantará, pues, su precio es de $2699