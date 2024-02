"Toma una pelota y juega con tu mejor amigo": rinden homenaje a Pedro, un perrito fallecido que amaba la playa

Uno de los momentos más dolorosos al que cualquier persona se tiene que enfrentar es cuando muere su amada mascota y esto precisamente le pasó a una persona en España y cuya historia ya le dio la vuelta al mundo. La razón es que para rendirle homenaje a su perrito fallecido decidió tener un tierno detalle con personas que también son dueños de lomitos; la acción se ha viralizado por lo emotiva que resulta.

Despiden al perrito Pedro con una canasta llena de pelotas: "toma una y juega con tu mejor amigo"

A través de X, antes Twitter, se dio a conocer esta hermosa historia que ya hizo llorar a muchos. En la publicación se observa una foto tomada en la playa, donde también se alcanza a ver a algunos perritos jugando detrás; aunque lo que más llamó la atención es una caja llena de pelotas amarillas, así como una carta y la foto de un perrito sonriente, es decir, el retrato de Pedro, el perro que se robó el corazón el Internet.

Las pelotas fueron el último adiós al perrito. (Foto: X @lomitosyamigos)

En el lugar también se aprecia una carta en la que una persona que hasta el momento permanece anónima se despide de su mascota, quien falleció tras 12 años de vida. Para darle el último adiós, se buscó recordarlo desde el lugar que él más amaba: la playa y donde pasó muchas horas de su vida en paseos.

"Hace unos días mi fiel compañero ha cruzado el arcoíris. Han sido 12 años llenos de amor y complicidad. Pedro me ha salvado en todas las formas en las que se puede salvar a una persona en la vida", es parte del mensaje que ya hizo llorar a muchos usuarios de redes sociales.

En el pequeño cartel dedicado al lomito, su dueño explicó que el can adoraba los paseos por la playa y es por ello que fue este destino el que se eligió para rendirle homenaje y darle el último adiós. Asimismo, se invitaba a otras personas con mascotas a tomarse un tiempo de disfrutar a sus animales de compañía y a valorar un recuerdo más juntos.

"Desde el dolor más intenso quiero rendirle este homenaje. Por favor, toma una pelota y juega don tu mejor amigo, será el mejor recuerdo que vas a tener de tu compañero. Pedro: allá donde estés siempre te amaré, espérame por favor, que yo iré. Nunca te olvidaré", se lee en la carta de despedida.

La tierna acción en homenaje a Pedro causó sensación en redes sociales y se hizo viral, pero no sin antes haber hecho llorar a miles de personas. Tan solo en la plataforma se leen comentarios como: "No pensaba empezar el día llorando, pero bueno", "ya estoy llorando en el baño", "¿cómo sigo mi día después de esto?" y "me sale esto justo el día en que voy a dormir a mi niño, es un dolor insoportable".