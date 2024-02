Vidas Pasadas, la película nominada al Oscar que no te puedes perder este 14 de febrero

Se acerca el 14 de febrero un día para celebrar en pareja, o con amigos, y si aún no sabes qué plan armar, te recomendamos ver una pelí muy romántica que va muy ad hoc con la temporada, y que seguramente te va a encantar.

Hablamos de Vidas Pasadas, cinta de la directora coreana Celine Song. Vidas pasadas (o también conocida como Lives Past en inglés) ha recibido mucha atención por parte del público, pues la tierna historia ha cautivado a más de uno. Eso no es todo, esta película ha recibido dos nominaciones a los Premios Oscars 2024, uno por Mejor Guión Original y otro por Mejor Película.

Estas no fueron las únicas nominaciones que recibió Vidas Pasadas, también en los Globos de Oro fue nominada a Mejor Película de Drama, Mejor dirección, Mejor Actriz Principal, Mejor Guión y Mejor Película de Habla no Inglesa, Desafortunadamente no recibió ningún premio, no olvidemos que Oppenheimer fue la cinta que arrasó en esta premiación, así que la tuvo un poco difícil para ganar, pero eso no quita que sea una de las mejores cintas del mes.

Vidas Pasas destaca por las diversas nominaciones que ha recibido. Foto: Especial

¿De qué trata Vidas Pasadas?

Esta historia de amor comienza en Corea, se centra en la vida de Nora y Hae Sung, dos pequeños que se conocen desde la infancia, y aunque no lo dicen, probablemente porque eran unos niños, nunca se confesaron que se gustaban, a pesar de eso, ellos lo sentían. Como buena película de amor (y desamor) se separan, porque la familia de Nora se muda a Canadá.

Nora y Hae Sung crecen, y comienzan a hacer su propia vida, pero todavía se recuerdan de vez en cuando, sin embargo todo cambia un día cuando se reencuentran, ¿cómo es qué se vuelven a juntar?, ¿hay posibilidad de qué ese amor de la infancia triunfe a pesar de que Nora tiene esposo? Eso tienes que averiguarlo, por eso no te puedes perder esta película que sin duda es considerada como la más romántica y cursi de la temporada.

A la izquierda Nora y Hae Sung de niños, a la derecha cuando son adultos. Foto: Especial

¿Dónde ver Vidas Pasadas?

Vidas Pasadas actualmente se encuentra disponible en las principales cadenas de cines de todo México, así que tienes tiempo de armar un plan en pareja, o con amigos para que vayan a verla.