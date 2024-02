Publican FOTOS inéditas del inicio del Holocausto en Polonia, ¡de hace 80 años!

Un conjunto de fotografías tomadas en secreto durante las primeras etapas del Holocausto ha sido descubierto, la cuales dan muestra de la realidad vivida por familias judías deportadas por el régimen nazi hace más de 80 años. Estas postales, halladas por el historiador alemán Steffen Heidrich, muestran a ciudadanos de Breslavia, actual Wroclaw en Polonia, capturados en momentos previos a su deportación, rodeados por agentes de la Gestapo.

Las 13 imágenes inéditas, custodiadas en un archivo en Dresde, Alemania, cuentan la desgarradora historia de más de mil residentes de Breslavia, capturados y hacinados en trenes hacia un destino fatal en noviembre de 1941. "Parecen bastante tranquilos. Parece claro que no sabían que estaban a punto de ser asesinados… Esto fue bastante al principio de la historia de estas deportaciones, por lo que obviamente no se lo esperaban", declaró Steffen Heidrich a The Observer.

No sabían lo que les esperaba. Foto: Asociación Estatal de Comunidades Judías de Sajonia.

En total son 13 fotos del holocausto provocado por la Alemania nazi

Las 13 fotos fueron tomadas frente a un restaurante cercano a la estación de tren, desde donde fueron deportados los residentes de esta localidad. De acuerdo con la documentación histórica, estas personas fueron llevadas al Fuerte IX de la Fortaleza de Kaunas en Kovno, Lituania, donde gran parte de ellas fueron asesinadas. En ese lugar, se estima que entre 40 y 50 mil judíos fueron asesinados.

Fueron momentos de mucha incertidumbre y dolor. Foto: Asociación Estatal de Comunidades Judías de Sajonia.

El 9 de abril de 1942, otros mil judíos fueron reunidos fuera del mismo restaurante antes de ser transportados en tren a Izbica, un gueto en el este de Polonia; sólo dos personas de este último transporte sobrevivieron, según documentó The Observer. Heidrich descubrió las fotografías en un archivo de Dresde (Alemania) durante una investigación.

Las imágenes fueron tomadas por Albert Hadda, quien, arriesgando su vida, documentó esos momentos, el 21 de noviembre de 1941. Hadda fue deportado en 1944 a un campo de trabajo, pero escapó de nuevo a Breslavia, donde se escondió hasta la liberación por la Unión Soviética.

Las postales salieron al a luz hace un mes en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Foto: Asociación Estatal de Comunidades Judías de Sajonia.

El holocausto de la Alemania nazi cobró muchas vidas

Se calcula que más de dos millones de esos asesinatos fueron llevados a cabo por miembros del Einsatzgruppe del Tercer Reich, quienes cometían los asesinatos a balazos, esto previo a la creación de los campos de exterminio. El Holocausto fue llevado a cabo por la Alemania nazi bajo el siniestro plan conocido como "la solución final". Este exterminio sistemático no solo se cebó en la población judía de Europa, sino que extendió su sombra de muerte a otros colectivos considerados indeseables por el régimen de Hitler, entre ellos gitanos, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, así como opositores políticos, principalmente comunistas y miembros de la izquierda.

Es uno de los momentos más ominosos de la historia. Foto: Asociación Estatal de Comunidades Judías de Sajonia.

Esta campaña de aniquilación, que tuvo su apogeo entre 1941 y 1945, se desplegó a través de toda Europa ocupada por los nazis; esta "solución final" alcanzó su punto álgido en la primavera de 1942. La cifra de víctimas asciende a aproximadamente 11 millones de personas, englobando judíos, gitanos y otros grupos étnicos, así como diversos sectores sociales e ideológicos, lo que deja una mancha imborrable en la memoria colectiva de la humanidad.