Predicciones Oscar 2024: ¿Qué películas son las favoritas para llevarse el premio?

Estamos a unos días de que se lleve a cabo la ceremonia que premia a lo mejor del cine, hablamos de los Oscar 2024, esta velada es esperada por muchos fans del séptimo arte, pero seamos honestos, también hay muchos otros que no son tan fans pero les gusta ver esta premiación por todo el espectáculo que hay detrás del evento y por los memes que nunca pueden faltar.

Y ya sea que veas los Oscar porque te encanta el mundo del cine, o que los veas solo porque no hay nada más que hacer, aquí te compartimos algunas predicciones de quienes podrían ser los afortunados de llevarse la codiciada estatuilla a casa.

La premiación se realiazará el domingo 10 de marzo. Foto: ABC

Mejor Guión

Comenzamos con Mejor Guión, en esta categoría está un poco reñida la competencia, pues los pronósticos apuntan a dos películas: The Holdovers (Los Que Se Quedan) y Anatomy of a Fall (Anatomía de una caída) Sin embargo, la favorita para llevarse el Oscar es The Holdovers, aunque la academia es quien tiene la última decisión.

Mejor Actor

En Mejor Actor muchos coinciden y apuntan que será Cillian Murphy quien sea el ganador de la noche, y es que su protagónico en Oppenheimer dejó impresionado a más de uno. De hecho se espera que esta cinta arrase en la premiación, pues fue una de las mejores películas del año pasado.

Oppenheimer se estreno en el verano de 2023. Foto: Especial

Mejor Actriz

Lily Gladstone se perfila como la favorita para llevarse el reconocimiento de Mejor Actriz por su interpretación en Killers Of the Flower Moon (Asesinos de La Luna). Aunque también por ahí se está filtrando el nombre de Emma Stone por su actuación en Poor Things (Pobres Criaturas) una película que además de ser elogiada, también ha sido muy criticada por la trama que desarrolla.

Lily Gladstone y Emma Stone resaltan en la nominación de Mejor Actriz. Foto: Especial

Mejor Película

Y para cerrar con broche de oro, una de las categorías más importantes y esperadas de la noche es la de Mejor Película, y aunque en esta sección hay 10 cintas nominadas en las que destacan Barbie, The Holdovers, Poor Things y otras más, todos los pronósticos señalan a Oppenheimer como el ganador de esta categoría. Y es que probablemente no solo se lleve este categoría, también Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Fotografía, entre otras más.