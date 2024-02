Don Beto lo hace de nuevo y se viraliza por un polémico video de su pasado en una expo

Don Beto, el aficionado de Pumas de la UNAM que se volvió tendencia por crear una porra y luego ser evidenciado por sus supuestos comentarios hacia mujeres en las redes sociales, de nueva cuenta se volvió viral. Esta vez porque surgió un video de hace varios años en el que fue entrevistado en una convención de entretenimiento para adultos donde hizo comentarios por los cuales también lo funaron.

Este seguidor del cuadro universitario se viralizó en TikTok luego de inventar el: “CU, CU, Pumas”. Tras su fama, pasaron su arenga en las bocinas del estadio, pero a los pocos días fue “cancelado” por los post que presuntamente hizo hacia mujeres. “Me siento bastante sorprendido por una serie de fake news que están publicando, soy un hombre que tiene pareja. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia”, aseguró sobre el tema.

Ha dado mucho de qué hablar. Foto: X.

¿Qué hizo ahora Don Beto, el seguidor de los Pumas?

“Se acuerdan de Don Beto quien la famosa frase: ‘CU, CU, PUMAS…’ Pues años atrás, andaba tirando rostro en el Expo sexo”, se lee en una publicaicón de X que se hizo viral. En el clip que acompaña el post, se ve a un Don Beto más joven, allá por el 2010 y le manda un saludo a su hijo y se niega a mandarle unas palabras a su esposa “no le interesa”, dijo. Como era de esperarse, Alberto Ugalde García, conocido como Don Beto, llevaba un jersey de su equipo.

Don Beto asegura que no hizo nada mal

Su última polémica se desencadenó por comentarios que supuestamente hizo entre 2022 y 2023, pero luego usuarios le revisaron la cuenta y salieron cosas que puso más recientemente. Don Beto se defendió y dijo que la cuenta no era suya y que no era él el autor. “Soy un hombre que tiene pareja, enfrente de mí está mi mamá… Aquí, frente a mi esposa le digo: es una vergüenza, es terrible, y venga mamá, y con mi mamá a un lado les digo no es cierto, es mentira”, insistió.