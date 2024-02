Radioactivo 98.5: los 4 mejores comerciales de "juguetes radioactivos"

Durante la época de oro de la radio en México, existía una estación que destacó por su contenido original y nunca antes visto en la industria nacional, pues la emisora 98.5 conocida como "Radioactivo", rápidamente ganó popularidad entre la audiencia debido a varios factores que no se han vuelto a replicar en el medio, por ejemplo, este espacio radiofónico innovo en el ámbito de las propuestas musicales del momento, dando un espacio al rock y la música alternativa en un horario accesible, de igual forma el estilo de conducción y tono general de la señal se ganaron la atención de miles de escuchas.

No obstante, lo que más destacaba dentro de Radioactivo, sin duda eran sus trabajos originales, pues la estación no se conformaba a con hacer lo mismo que las demás radiodifusoras, las cuales hasta la fecha se limitan a entrevistas, lecturas de libros y aburridas reflexiones personales, mientras que el 98.5 destacaba por sus "bits" o pequeños fragmentos propios, los cuales se emitían antes o después de algunos segmentos en la programación, mucho de este material pasó a la historia debido a su creatividad e ingenio, siendo el caso particular de los famosos "Juguetes radiactivos", el ejemplo perfecto.

Sigue leyendo:

La peligrosa muñeca que lesionó la visión de 150 pues volaba en dirección incorrecta

El juguete radiactivo que contenía uranio: esta es la aterradora historia detrás del producto

G.I. grunge - Una ingeniosa parodia a la escena musical en México

La primicia de las cápsulas conocidas como juguetes radiactivos tenían el objetivo de parodiar los populares comerciales de juguetes de la época, solo que se presentaba un tono humorístico que satirizaba aspectos de la sociedad y la industria capitalista de mediados de los años 2000, de igual forma se realizaban múltiples referencias a artículos o productos famosos en la cultura pop, como películas, estereotipos y sobre todo juguetes de la época.

En este caso, se realiza una parodia de los famosos juguetes G.I. Joe y la "escena Grunge" de México, la cual se caracterizaba por imitar la época de gloria de las grandes bandas de los años 90, durante este comercial se hacen varias menciones indirectas a algunas bandas de mediados de los 2000 y su estilo de vida, por ejemplo, se recrea una famosa entrevista de León Larregui en donde se ridiculiza lo mucho que el músico se toma en serio.

Barbie Condechi - ¿La burla perfecta a los Whitexicans se hizo hace más de 20 años?

Es impresionante como algunos de estos comerciales se mofaban de aspectos culturas que se hicieron mucho más relevantes 20 años en el futuro, pues en el famoso comercial, "Barbie Condechi", se hace una burla descarada a lo que hoy conocemos como una chica Whitexican, solo que en esa época el termino "Fresa" era el elegido para referirse a este tipo de personas, las cuales anhelan y glorifican aspectos como la gentrificación y la cultura extranjera sobre las costumbres nacionales.

El caso de Barbie Condechi se mantiene relevante pues, se parodian conductas que hasta la fecha se mantienen relevantes, como la adoración por visitar países Europeos, un claro sentimiento despectivo a México, el fanatismo de esta muñeca a la música y los DJ´s y el sentimiento de superioridad moral y económico característico de los Whitexicans y los Fresas de esa época, una joya de comercial.

Chaquetita - La irreverencia, ofensiva y políticamente incorrecta prenda ficticia

En su línea ficticia "Kid wear" dentro de los anuncios de Juguetes Radioactivos, se promocionó un producto increíblemente controversial, pues el comercial de la "Chaquetita" el cual hacia referencia a una prenda con un doble sentido, claramente sexual, provocó la indignación de padres y autoridades por igual, pues incluso en la época, este fragmento fue considerado como un material de mal gusto, el cual era emitido en un espació público y en un horario familiar.

Si bien el comercial de la famosa "Chaquetita" es polémico en hasta hoy en día, y en la actualidad su producción incluso sería prohibida antes de ser grabado, se tiene que reconocer la valentía de la emisora al momento de crear un producto tan controvertido, el cual desafiaba los límites de lo que se podía decir en la radio, una locura tras el concepto de este comercial.

Teporochi - Una dura crítica al mexicano promedio

A manera de respuesta ante las exportaciones japonesas que saturaban el mercado en esa época, Radioactivo respondió con el famoso "Teporochi", producto que parodiaba al famoso juguete y mascota virtual, "Tamagochi", este producto ficticio que se promocionaba como un producto 100% nacional y con una canción increíblemente pegadiza, la cual al mismo tiempo era una burla de la que es considerada como ofensiva, canción del "Mariachi Loco".

"Teporochi loco es como tu papá, irresponsable, es como cada teporochi siempre actúa, llevarlo a fiestas es siempre una aventura", expresa la letra de la canción, la cual critica duramente el comportamiento promedio de un mexicano, el cual encuentra placer en la bebida y el exceso