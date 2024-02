Cuál es la canción que más felicidad genera, según psicólogos

No hay nada más importante que la felicidad. Este estado de ánimo llega por diversas maneras a la vida de las personas. Algunos psicólogos han caracterizado este estado por alguna actividad que pueden experimentar, como es escuchar música. Es por eso que hay una canción que nos transportará a eso, y que se recomienda a escuchar.

De acuerdo a algunos estudios, escuchar música contribuye al bienestar general y es que ayudará a regular las emociones, creará felicidad y podremos relajarnos. Además, mejorará la memoria al acordarnos de las letras. El licenciado en Psicología, Michael Bonshor elaboró un listado de todos los temas musicales que generan felicidad en las personas.

Está es la canción que más alegría da.

Luego de haberse realizado el estudio, la canción que transmite más felicidad es ‘Good Vibrations’ interpretada por The Beach Boys. Este tema musical fue lanzado en 1966 y está escrita, compuesta y producida por Brian Wilson. Ni bien se publicó, fue un éxito en reproducciones y es por eso que es la más escuchada y la que más trasmite.

No obstante, está no es la única canción que transmite felicidad, según los psicólogos y en la lista también encontramos a ‘I Got You’ de James Brown, ‘House of fun’ (Madness), ‘Get the Party Started’ (Pink) y ‘YMCA’ de Village People.

Así que ya sabes, si quieres estar alegre, puedes escuchar algunos de estos temas musicales o bien, cualquiera que te lleve a los lugares donde más momentos hermosos has vivido y que te haga recordar lo lindo que es vivir a pleno.

