Toma asiento antes de ver cómo se vería Bob Patiño de los Simpson si fuera humano, según la IA

El gran desarrollo y los alcances de la Inteligencia Artificial generan rechazos, miedos, entusiasmo y esperanzas. La tecnología supera cualquier tipo de límite y los programas de esta herramienta tecnológica han colaborado en acelerar muchos avances y hallazgos, incluso en la industria del entretenimiento. Vale señalar que hay algunas plataformas que imaginan a los personajes de Los Simpson con este estilo futurista.

Los Simpson son la familia más famosa de la televisión, por haber logrado trascender a través de las generaciones con sus célebres e icónicas frases. Desde su debut en 1989, esta serie se convirtió en una parte integral de la cultura popular. Esta producción posee un gran humor satírico y sus personajes son entrañables. Un usuario de las redes mostró cómo se verían algunos de ellos usando la Inteligencia Artificial. En esta oportunidad, te sorprenderá cómo sería Bob Patiño realista.

Los Simpson es una serie icónica de la televisión. Fuente: Pinterest

Así sería Bob Patiño según la IA

Bob Patiño, también conocido como Sideshow Bob es uno de los personajes secundarios más recordados de Los Simpson. El mismo se caracteriza por su cabello rojo y con estilo afro, pero también por sus pies de payaso. Su nombre está basado en el nombre del Dr. Terwilliker de la película "The 5000 Fingers of Dr. T" y durante la serie "Los Simpson" se caracterizó por ser, en un principio, ayudante de Krusty el Payaso en su programa de televisión, pero se cansó de los abusos del mismo e intentó culparlo de asalto a mano armada en el episodio "Krusty Gets Busted".

El parecido de Bob Patiño alcanzado por la Inteligencia Artificial es realmente impactante, no solo por su característica y abundante cabellera rojiza, sino también por su vestimenta. De hecho, en la representación hiperrealista se lo puede ver realizando una especie de gesto cómico como cuando trabajaba como asistente del payaso Krusty. El resultado final del trabajo te dejará con la boca abierta.

Así se vería Bob Patiño según la IA. Fuente: X @ShowmundialShow

Desde hace un tiempo, la Inteligencia Artificial tomó mucha fuerza en el campo de la tecnología y se convirtió en una herramienta útil para desarrollar diferentes acciones de la cotidianidad o para generar respuestas a ciertas preguntas. Pero también se convirtió en una aplicación con la que los distintos usuarios proyectan escenarios imaginarios y en gran calidad. No solo Bob Patiño fue recreado sino todos los personajes de los Simpson.