Erik Hayser se integra a la obra de teatro “El Padre” y nos platica cómo se siente trabajar en este nuevo proyecto

Erik Hayser es un reconocido actor de televisión, cine y teatro que ha explorado diferentes facetas durante su trayectoria artística, que le han valido un gran reconocimiento por parte del público y los productores.

El talento de Erik lo ha llevado a diferentes lugares, en esta ocasión lo trasladó al teatro, lugar donde se integra a la obra “El Padre”, una puesta en escena conmovedora que completamente vale la pena ver.

Erik Hayser en "El Padre".

En exclusiva para el podcast Guía del hater, Erik nos platica sobre cómo ha sido su experiencia en esta obra de teatro, y qué tal ha sido trabajar con el productor Óscar Uriel, quien también es conductor de este podcast.

Sobre su participación en esta obra ha tenido mucha preparación, y ha tenido un sistema que viene desde los ensayos, pues siempre hay algo diferente que le exige la obra.

Al día de hoy no puedo decir que conozco el camino, conozco ciertas señales, ciertas migajas que fui dejando por ahí, pero no es como que "Ah, para esta se que tengo que tener este nivel de energía", porque cada función pide algo distinto, es de verdad un rompecabezas muy particular.