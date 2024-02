Mhoni Vidente: predicciones de HOY 1 de febrero en salud, dinero y amor

Llegó el mes de febrero y con él las mejores predicciones de los horóscopos para este segundo mes de 2024. La astróloga cubana Mhoni Vidente trae para ti todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor. Consulta cómo será tu suerte y disfruta todo lo que los astros tienen preparado para ti.

ARIES

En el horóscopo del tarot te salió al carta del El Loco esto significa que debes de poner en orden tus ideas y empezar a llevarlas acabo recuerda que esta carta tiene un desempeño importante en tu mente es decir que debes de dejar los vicios y empezar una rutina de ejercicio para verte de lo mejor y así alejar de tu vida los problemas de nervios y estrés.

Esta carta el Loco junto con tu signo nos obliga a retomar las ganas de ser alguien en la vida y seguir con tus estudios superiores y empezar ese negocio que tienes en planes, también te indica que debes de hacer caso a tus padres en cuestión de algún consejo.

TAURO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Mundo esto me dice que debes de empezar a hacer un patrimonio para tu futuro y ya no caer en las tentaciones de gastar tus ahorros. También esta carta junto con tu signo me indica que vas a pasar unos días con muchas energías revueltas que debes de tener paciencia y no tomar decisiones precipitadas que después te puedas arrepentir.

Que esta carta el Mundo te indica que va ser un año de muchos viajes inesperados y de estar conociendo personas interesantes para tu vida pero que debes ser siempre muy precavido y no dar toda tu confianza a una sola persona, también esta carta te dice que vas a poder arreglar tus asuntos de pasaporte y visa internacional.

GEMINIS

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Juicio que esto me dice que debes de buscar tu paz interior que en los últimos días haz atravesado por energías muy revueltas en tu vida personal que es el momento de detenerse y revisar que es lo que te esta haciendo daño y quitarlo por completo en tu destino.

También la carta del juicio nos indica que debes de tomar un curso de idiomas y actualizar tus documentos personales que no debes dejar atrás todo lo que necesitas para estar orden en tu papelería, que si estas en un proceso de divorcio o algún tramite legal te va llegar la suerte para poder resolverlo de la mejor manera.

CANCER

En el horóscopo del tarot te salió la carta del el Sol que te dice que es el momento ideal de empezar esos cambios que tienes en mente es decir buscar un mejor trabajo que solo se te recomienda que debes de caminar mínimo cinco minutos bajo el sol para que los rayos del astro rey puedan limpiar tus energías negativas.

También esta carta del Sol junto con tu signo me indica que es el momento de la inspiración divina que pide y se te dará que solo debes de estar muy concentrado en lo que deseas para tu futuro , que también que debes de salir mas de viaje e ir a lugares de playa para que las buenas energías se multipliquen en tu vida , que es el momento de empezar también un negocio que te va funcionar de lo mejor.

LEO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que eso me dice que la suerte va ser tuya que debes de aprovechar la oportunidad que te da la vida en estos momentos para alcanzar el éxito que debes de aplicarte en todo lo que quieras realizar y dejar aun lado las fiestas y vicios que para todo hay momentos

Esta carta la estrella junto con tu signo me indica que debes de empezar analizar bien lo que deseas en tu vida y empezar a depurar amistades y amores que no eran para ti. Recuerda que tu signo es fuego y junto la carta de la estrella es una explosión de intensidad en cuestión de ser el mejor en todo lo que realices pero trata de no caer en cuestiones de soberbia y ego que eso pueda afectar a alcanzar el cien porciento de todo lo que vayas a realizar.

VIRGO

En el carta del Tarot te salió La Luna que significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado sobre todo con esas amistades que no era para y ti solo te quitaba energía positiva. Recuerda que esta carta la luna junto con tu signo me indica la grandeza que eres cono ser humano que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito.

También te indica carta La Luna que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo, en el amor yo sé que extrañas a tu pareja pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más así que no estés triste que ya pronto van estar juntos y a los virgo que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Capricornio.

LIBRA

En la carta del tarot te salió La Torre que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas y chismes, esta carta la Torre junto a tu signo me indica que debes seguir con tus estudios universitarios y tomar un diplomado en idiomas que eso te va ayudar mucho a crecer mas en lo laboral.

En cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar de tu casa y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión, te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja.

ESCORPION

En la carta del Tarot te salió La Templanza que esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida laboral.

Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estas en este momento es la indica para formar una relación seria y a los escorpión que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo.

SAGITARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La Justicia que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo por eso te recomienda mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden , esta carta La Justicia significa que tendrás a crecer mas en lo económico y podrás comprar un coche con algún crédito recuerda que lo mas importante de tu signo es asegurar su patrimonio, te llega un dinero extra por lotería con los números 04,55 tu color es el rojo y naranja y trata de agregarle su día de Nacimiento para personalizar tu suerte y jugarlo este domingo , seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar y si eres sagitario soltero te va llegar alguien del signo de Aries o Leo que será tu pareja ideal , trata de cambiar tu celular por una mas reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo, esta carta La Justicia te va decir que es el tiempo de resolver todo lo que tenias pendiente y sobretodo legal que saldrá a tu favor y te dice que ya no seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal , te vas de viaje por cuestión de un negocio nuevo.

CAPRICORNIO

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Rueda de la Fortuna que significa que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y volver a estudiar tu carrera universitaria que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de progreso en tu vida y crecimiento laboral, también ésta carta La Rueda de la Fortuna te va decir que te va llegar un amor muy sincero a tu vida que va ser de Fuego así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte, a los capricornio que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos así trata de no llevar a mas esa situación , te llega un dinero extra por lotería con los números 23,40 tu color es el verde y amarrillo y trata de jugarlo el día viernes para que tu suerte se multiplique , ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito, esta carta del tarot te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te saboteas tu mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser mas administrado.

ACUARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta Del Emperador que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto que tenias pendiente en tu trabajo y que te vendrá en estos días una oportunidad de crecimiento laboral, recuerda que estas en tu mejor época y mas porque entras a tu etapa de cumpleaños y eso mas hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 20 de enero pendras una vela de color blanco y pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz como será cumplido rápidamente.

También la carta del Emperador te indica que debes procurar mas a tu pareja que no descuides los lazos amorosos que después te puedes arrepentir, te llega la invitación de salir de viaje, tus números de la suerte son 11,15 tu color es el azul y blanco, esta carta del tarot te indica que alguien del signo de Fuego te va ayudar mucho en cuestión de trabajo y negocio propio.

PISCIS

En el horóscopos del Tarot te salió la carta El Ermitaño que esto significa que vas a sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo como su elemento es el agua junto a esta carta del tarot me dice que siempre quieres hacer todo al mismo tiempo por ese necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo laboral.

No te alejes de tu familia y las personas que te quieren que debes de ser mas constante en tus visitas, ten cuidado con dolores de cabeza y cuello que esta carta del tarot te dice que va ser tu punto débil. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con la persona ideal.