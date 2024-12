Dominique Brow de 34 años era una famosa influencer de redes sociales que hacia contenido inspirado en Disney. La joven murió inesperadamente durante una cena navideña y aunque trataron atenderla de emergencia no pudo superar los malestares y perdió la vida generando sorpresa entre una enorme comunidad de seguidores que disfrutaban ver su contenido.

El trágico fallecimiento de Dominique ocurrió el pasado 5 de diciembre durante una cena navideña. De acuerdo con los primeros informes sobre su muerte, la joven estaba comiendo en BoxLunch, una tienda minorista de artículos de cultura pop, en Los Ángeles, cuando experimentó una alergia alimentaria.

Según los reportes, Brown preguntó al establecimiento si alguno de sus alimentos contenía cacahuate a lo que respondieron que no, pero al parecer fue un error y entre la comida algo tenía many, lo que le provocó una fuerte alergia y comenzó a sentirse mal por lo que pidió que la llevaran al hospital pero ya no pudieron hacer nada por ella.

Tras los hechos, un periodista de la revista People, que supuestamente también asistió a la cena navideña, detalló que a Dominique Brown le administraron un tratamiento de urgencia para revertir la alergia, pero no pudo sobrevivir. Ahora su muerte ha generado una ola de denuncias en redes sociales, quienes piden justicia por la influencer.

Dominique Brow | Foto: Instagram @dominiquebrown

¿Quién era Dominique Brown, la influencer de Disney que murió trágicamente en un festejo navideño?

Dominique Brown tenía 34 años, era fanática de las princesas y los personajes de Disney, su contenido estaba enfocado mayormente en todo lo que tuviera que ver con la franquicia más famosa de animación, pero también era común verla en los parques para mostrar nuevas atracciones, eventos lo último en tendencia.

Brown también inició el movimiento "Black Girls Disney" en 2018 que buscaba darle más visibilidad a las mujeres afrodescendientes en la creación de contenido sobre Disney. Tenía su propia cuenta de Instagram con el mismo nombre y ahí compartía videos y fotografías de otras influencers.

Despiden a Dominique Brown con emotivo mensaje

En la última publicación que compartió Dominique en su perfil de Instagram, llevaba puesto un suéter de Winnie the Pooh y precisamente agradecía a la tienda BoxLunch. En ese mismo video en el primer comentario aparece un breve escrito de su hermano, quien agradeció los mensajes de “amor y luz” que le enviaron usuarios de redes sociales.

“Quería tomarme un momento para agradecerle a su familia de las redes sociales por mostrarle tanto amor y luz. Disney le trajo alegría, pero fue incomparable que encontrara una comunidad que la amaba a ella. Extrañaré a mi hermana y mejor amiga y esa sonrisa contagiosa que siempre tuvo. Gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón”, escribió.

