¿Todavía no puedes ver tu Spotify Wrapped? Haz la espera menos larga con los mejores MEMES del día

El fin de año es uno de los momentos más esperados por millones de personas y no sólo por el hecho de que nos dará esa motivación extra para proponernos nuevos propósitos y metas de vida con las cuales iniciar con todo el Año Nuevo; sin embargo, en este momento también es de lo más común hacer un recuento de todo lo que pasó en los últimos 12 meses, si lo pasamos de la mejor manera y qué nos gustó. Pero si hay alguien que sabe mejor que nadie cómo viajar al pasado es Spotify.

Y es que cada mes de diciembre la app de música nos presenta el Spotify Wrapped que es un resumen anual que se le muestra a todos los usuarios que tienen una cuenta activa en Spotify; en el informe interactivo se presenta cuáles fueron las canciones que más escuchaste, las bandas que son tus favoritas, así como aquellas agrupaciones nuevas y que descubriste a lo largo del año. Aunque durante los últimos días de noviembre la empresa reveló que ya lanzaría esta función, lo cierto es que hasta el momento muchos no han podido ver su recuento anual.

Ante ello la desesperación se ha hecho presente en redes sociales; por un lado están los que con mensajes se muestran ansiosos por saber hasta cuántas horas se la pasaron escuchando música este 2024, pero también hay quienes han mostrado una desesperación que han externado con memes virales. Y si tú, al igual que muchos de nosotros, todavía no puedes ver tu Spotify Wrapped, te invitamos a hacer la espera menos larga y con el mejor humor, ¡anímate!

Si no tienes tu resumen comparte estos memes en redes. (Foto: X @AlejandraTuk)

Pues ante el deseo de tener este resumen anual y que no existe en ninguna otra plataforma de música, sumado al ver cómo algunos usuarios ya presumen cuál fue su top musical del año ha causado que la reacción de los internautas sea cien por ciento con memes muy divertidos y que hacen de la esper algo más aceptable. Si te identificas con algunos de ellos no dudes en compartirlos en tu perfil.

¿Ya esperaste de más? (Foto: X @CgDroput)

Memes del Spotify Wrapped para compartir en redes

Los memes más divertidos del momento son los del Spotify Wrapped 2024, pues muchos usuarios de la plataforma de música todavía no pueden ver el resumen de su año con las canciones y bandas que más escucharon, así como el total de horas que se la pasaron escuchando los temas del momento. Y en redes ya circulan miles de imágenes que hacen referencia a lo anterior, pues algunos aseguran que la espera ya fue demasiado larga.

Además de memes, hay quienes se pusieron generosos. (Foto: X @iam_andymau5)

"¿Dónde está mi Spotify Wrapped?", "he esperado siglos para que Spotify se reinicie. En realidad, es tan doloroso físicamente que ya no puedo hacer esto" y "todos ya tienen su Spotify Wrapped, menos yo" son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales y que además están acompañados por gifs de gritos.

¿Tienes celos de quienes ya pudieron ver su Spotify Wrapped? (Foto: X @SHANKSTOPME)

Al tratarse de una queja muy común entre centenares de personas, algunos de los memes más virales llevan días vivos en redes sociales, pues recordemos que la empresa anunció desde finales de noviembre que ya activaría su famosa función de fin de año. Y quienes no han podido ver qué música los enamoró este 2024 han recurrido al humor para mostrar su desesperación, por ejemplo al usar los memes más antiguos y otros con referencias a series o películas, eso sin mencionar al "tío tranquilo y chill" que lleva semanas como el favorito del Internet.

¿Eres del team que abre y cierra la app para ver si se actualizó? (Foto: X @Benramine_)

¿Cuándo se publica el Spotify Wrapped 2024?

Desde el pasado 27 de noviembre Spotify anunció que el Spotify Wrapped 2024 estaba llegando a cada uno de sus usuarios para mostrarles su mejor resumen del año; sin embargo, pocos fueron los afortunados que desde ese día lograron conseguir su recuento anual. Ante ello la desesperación se hizo presente en redes con muchos memes, pues no existe una fecha en la que esta función se active en todos los usuarios, sino que se hace de forma progresiva. Este miércoles muchos internautas comenzaron a compartir que ya pudieron ver la sorpresa que la empresa les preparó, aunque otros más todavía no pueden acceder. ¿Cuántas veces has entrado hoy a la app? (Foto: X @veramaida_)

¿Cómo ver Spotify Wrapped 2024?

El Spotify Wrapped está disponible para todos los usuarios de Spotify que mantuvieron su cuenta activa este 2024 y verlo es muy sencillo, aunque es importante recordar que para poder conocerlo a detalle es primordial que primero se les active la función desde la aplicación móvil. Recordemos que la app presenta el resumen musical a modo de historias interactivas que puedes ir guardando y compartiendo en redes sociales. Aquí te dejamos el tutorial de cómo ver su recuento del año. ¿Consideras el Spotify Wrapped como el Santa Claus de la música? (Foto: X @Indie5051)

Abre tu cuenta de Spotify. En la pantalla de inicio aparecerá tu Spotify Wrapped y para verlo sólo tienes que darle clic para ver. Poco a poco ve cambiando las historias para ver cuáles fueron tus canciones más escuchadas del año, las bandas que jamás te faltaron y la nueva música que escuchaste. No olvides compartir tus listas de tops en tus cuentas de redes sociales.

¡No caigas en la desesperación! (Foto: X @daiokio)

