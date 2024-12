¿Dónde donar juguetes, ropa y comida esta Navidad en la CDMX?

¡Que la Navidad sea una cadena de buenas acciones! En la temporada decembrina se viven momentos de emotividad y unión familiar, nos reunimos y celebramos con nuestros seres queridos que está por concluir el año, agradecemos por lo bueno que llegó a nuestra vida y pedimos por un año lleno de prosperidad. Sin embargo, hay algunas personas que no tienen la oportunidad de celebrar por diferentes situaciones y si quieres aportar un granito de arena para que la pasen lo mejor posible, puedes hacerlo de muchas maneras.

Desafortunadamente hay muchos niños y niñas que se viven en orfanatos y en algunos casos los lugares en los que se encuentran no cuentan con los recursos suficientes para organizar una cena o regalarles un juguete en Navidad o Día de Reyes. También hay personas en situación de calle que no tienen sustentos o alguien con quien pasar estas fiestas, por lo que las celebraciones no son igual para ellos.

Hay diferentes formas de ser bondadoso, puedes donar ropa, comida o juguetes. Una de las opciones a las que puedes recurrir es acercarte a una fundación u organización sin findes de lucro y así ayudar a que las infancias, adultos e incluso personas dela tercera edad pasen una Navidad agradable. También puedes tener iniciativas propias y más abajo te diremos cómo sorprender con tu generosidad a un grupo de personas.

En caso de que decidas apoyar a alguna fundación, no olvides que todo lo que lleves debe ser de corazón y sobre todo, las cosas o productos que dones deben estar en buen estado. En caso de que lleves ropa, procura que sea nueva o sin defectos, si quieres llevar juguetes elige los que no sean de pilas o tengan piezas muy pequeñas. Y si donas comida, asegúrate de que los ingredientes estén frescos y con buen sabor.

| Foto: Cuartoscuro

¿Dónde donar juguetes, ropa o comida para hacer feliz a alguien en Navidad?

Comunidad de Sant’Egidio México

Uno de los lugares a los que puedes donar comida, ropa, insumos y juguetes es en la Comunidad de Sant’Egidio México. Se ubica en la calle Jalapa No.18, Colonia Roma Norte en la delegación Cuauhtémoc los martes de 5:00 pm a 8:30 pm y jueves de 10:00 am a 2:00 pm. También puedes realizar donaciones monetarias al número de cuenta 0090166350201 Banbajio con número de referencia "Navidad 2025". También puedes acudir a hacer trabajo en especie. Para más información puedes comunicarte directamente con ellos a través de sus redes sociales.

Hogares Providencia IAP

Otro lugar al que puedes donar en esta temporada e incuso todo el año es en la Institución de Asistencia Privada (IAP) dedicados a proteger, los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Se ubica en la calle Mayorazgo de la Higuera No. 8, Col. Xoco, en la delegación Benito Juarez.