La canción de Elton John que Julian Casablancas escuchó por primera vez en su vida y lo conmovió profundamente

Julian Casablancas es conocido por ser una figura clave dentro del rock moderno, pero su trayectoria musical está profundamente marcada por una variedad de influencias que van más allá de este género. Desde sus inicios como líder de la exitosa banda The Strokes hasta su carrera en solitario, Casablancas ha logrado fusionar el rock con géneros como el pop, el punk y la electrónica, lo que lo convierte en un músico con una versatilidad única. Sin embargo, ésto no se dio por sí solo ya que la música llegó a él como una revelación cuando tenía tan sólo 5 años.

Y es que la música ha estado muy presente en la vida del músico, por lo que en una entrevista para el medio internacional The Guardian, Casablancas afirmó que aunque existen pistas que odia como el éxito "Last Nite" de los poderosísimos The Strokes (irónico, ya lo sé), también hay algunas otras que suelen arrancarle una lágrima, tal como lo hace "Moves Like Jagger" de Maroon 5, un tema que a pesar de su melodía pegajosa y alegre lo conmueve profundamente.

Casablancas también habló sobre su relación con ciertas canciones que lo marcaron durante su juventud, yna de las que mencionó fue "Yellow Ledbetter" de Pearl Jam, un tema que, según él, fue la primera canción de la que realmente se enamoró, quizás fue su atmósfera melancólica y su estructura emocional profundamente lo que resonó con el joven Julian, quien, según confesó, ya sentía una conexión emocional con la música antes de adentrarse en el mundo del rock como profesional. No obstante, existe otro tema que es recordado por el cantante como la primera canción que escuchó en su vida.

La primera canción que Julian Casablancas escuchó en su vida

Aunque el vocalista de The Strokes demostró tener una relación muy estrecha con la música, hay una pista en especial que ocupa un lugar especial en su memoria, pues la canción "Sad Songs (Say So Much)" de Elton John fue la primera que lo hizo sentir una conexión emocional intensa con la música. A pesar de que este tema no pertenece al mundo del rock ni se asocia directamente con la música que ha creado a lo largo de su carrera, Casablancas lo recordó como el primer momento en el que experimentó lo que él describió como "un sentimiento extraño, profundo y poderoso" al escuchar una melodía.

Tenía 5 años. Fue la primera vez que experimenté un sentimiento extraño, profundo y poderoso a partir de la música, declaró Julian Casablancas para The Guardian.

Perteneciente al álbum "Breaking Hearts" de 1984, esta canción resalta una faceta de Casablancas que podría ser desconocida para muchos de sus seguidores más jóvenes, pues con esto se comprueba que la música que lo inspiró desde niño no solo incluye el rock, sino que también abarca baladas emotivas y canciones pop. De la misma forma, "Sad Songs (Say So Much)" es un tema que transmite, precisamente, la capacidad de la música para sanar y conectarse emocionalmente con las personas, algo que Casablancas no ha olvidado a pesar de su evolución musical.

La elección de Casablancas de "Sad Songs (Say So Much)" también habla de la habilidad de Elton John para crear piezas musicales que tocan las fibras más sensibles del ser humano, pues aunque el tema fue lanzado hace muchos años, la canción le abrió la puerta a un entendimiento más profundo de la música como vehículo emocional. A lo largo de su carrera, Casablancas ha explorado muchas formas de expresión musical, pero no cabe duda de que esa primera experiencia emocional con la música marcó su futura relación con el arte.

De la misma forma, el tema de Elton John es una melodía pop alegre con letras que, en apariencia, podrían parecer ligeras, pero al profundizar en ellas, se revela un mensaje de consuelo y empatía. Esta dualidad entre la felicidad superficial y la tristeza subyacente es algo que Casablancas ha llevado consigo durante toda su vida, lo que lo ha llevado a crear canciones con una rica textura emocional, tanto en su trabajo con The Strokes como en su carrera en solitario. Este contraste entre sus primeras composiciones como miembro de The Strokes y su sensibilidad por baladas modernas muestra la amplitud de su gusto musical.

Lo que es evidente es que Casablancas no ve la música solo como una herramienta para crear éxitos comerciales o conectarse con audiencias ya que para él, la música es una experiencia profundamente transformadora, tanto a nivel personal como profesional. Desde su niñez, cuando canciones como "Sad Songs (Say So Much)" le ofrecieron consuelo y una vía para entender el mundo, hasta el presente, donde sus composiciones buscan resonar con las emociones de sus oyentes, Casablancas ha comprendido que la música tiene el poder de cambiar vidas y despertar sentimientos.

