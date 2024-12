Cuál es el significado para un especialista en comunicación no verbal que una persona te salude pero no te sostenga la m

Las personas comunican mucho más de lo que dicen solo con palabras. A través de sus gestos, expresiones faciales y posturas, transmiten emociones, actitud e intenciones. Este tipo de comunicación no verbal, es fundamental en las interacciones cotidianas porque puede complementar, reforzar o hasta contradecir el mensaje.

La comunicación no verbal es un lenguaje universal que complementa y, en ocasiones, contradice lo que decimos con palabras. La mirada, en particular, juega un papel crucial en la construcción de relaciones y en la transmisión de confianza. Cuando alguien evita el contacto visual, puede estar enviando un mensaje subconsciente. Conoce cuál es el significado de ese comportamiento, según un especialista en comunicación no verbal.

La comunicación no verbal es importante en las relaciones interpersonales y en la confianza con las personas. Fuente: Pinterest

Por qué alguien no sostiene la mirada luego de saludarte

La comunicación forma parte de nuestra vida diaria, y cuando alguien evita el contacto visual luego de saludarte, puede estar enviando un mensaje subconsciente de que se siente incómodo, inseguro o incluso amenazado. También, puede indicar una amplia gama de emociones y estados mentales, desde timidez e inseguridad hasta desinterés o incluso deshonestidad. La psicóloga Esther Blanco García se refiere a la ansiedad social, ello significa que las personas que temen ser juzgadas negativamente suelen experimentar incomodidad al sostener la mirada, lo que las lleva a desviarla como mecanismo de protección.

Además de la ansiedad social, otros factores pueden influir en la decisión de evitar el contacto visual. La baja autoestima, la sobrecarga cognitiva y las normas culturales son algunas de las posibles causas. Por ejemplo, en algunas culturas, el contacto visual prolongado puede considerarse inapropiado o incluso desafiante. Es importante tener en cuenta que el contexto social y las relaciones preexistentes entre las personas también influyen en la interpretación del contacto visual.

No siempre evitar el contacto visual tiene una connotación negativa. Fuente: Freepik

Es importante recordar que la comunicación no verbal es un sistema complejo y que un solo gesto, como evitar el contacto visual, no siempre tiene una interpretación única. Observar otros signos no verbales, como la postura corporal, las expresiones faciales y el tono de voz, puede ayudarnos a obtener una imagen más completa de lo que alguien está tratando de comunicar. No siempre evitar el contacto visual tiene una connotación negativa.