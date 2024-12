“Regrésate a tu país”: mexicana agrede a joven extranjera en la CDMX

Una joven extranjera originaria de Francia decidió compartir una grabación en redes sociales donde muestra el racismo del que fue víctima por parte de una mujer mexicana en la Ciudad de México, la fémina aseguró que nunca había vivido un episodio similar en el país y recibió el apoyo de los internautas.

Los hechos ocurrieron en la estación Etiopía de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el video de 2 minutos y 28 segundos de duración muestra a la mujer mexicana de edad madura, portar unos lentes oscuros, una playera blanca, un chaleco gris y cargar una gabardina mientras trata de huir de la joven extranjera de nombre Solène.

Aunque la mujer mexicana negó la agresión en un inicio, después la reconoció pero dijo que eso no era una grosería Foto: TikTok la_chica_summer

“Regrésate a tu país”: joven extranjera es víctima de racismo en la CDMX

La joven le pregunta “¿por qué me dices esto? ¿por qué estoy caminando?” a lo que la mujer le suelta un manotazo y le advierte “tú no me vas a grabar”, y la joven le insiste en cuestionarle por qué la agredía si ella no le hacía nada pero la mujer niega haberla agredido.

Solène relato que lleva siete años viviendo en México y es feliz Foto: Instagram la_chica_summer

Hasta que después de ser perseguida y confrontada durante varios minutos reconoce que le dijo que se regresará a su país a lo que Solène le responde que es feliz en México y que lleva siete años viviendo en suelo azteca pero la mujer de edad avanzada le aclara que eeste no es su país de origen y que no la ofendió y Solène afirma que eeso es una grosería y le pide explicaciones.

En la grabación compartida en su cuenta de TikTok, Solène escribió “nunca pensé vivir algo así ya que tengo casi 7 años viviendo en México y siendo más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura... Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así de forma gratuita mientras caminaba”, pero afortunadamente recibió el apoyo de los cibernautas.

Sigue leyendo:

Golpean a un bebé y se arma la campal, la pelea termina con un final inesperado | VIDEO

Mujer embarazada intenta tirarse desde un puente, policías evitaron la tragedia | VIDEO