¿No te gustó el obsequio del intercambio? Esto es lo que hace la mayoría de mexicanos con los regalos no deseados

Aceptémoslo: por más buena voluntad que haya en los intercambios, a veces nos tocan regalos no deseados. Aparatos con los que no sabemos qué hacer, ropa que jamás nos vamos a poner o libros que no queremos leer, suelen llegar durante estas épocas a nuestras manos.

Y aunque durante generaciones anteriores se consideraba algo de mal gusto e incluso una falta de respeto regalar o vender algo que se nos había obsequiado, esa tendencia parece estar cambiando poco a poco.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma de comercio eBay, un 61 por ciento de los mexicanos aceptó que, por lo menos una vez en la vida, vendió o regaló un obsequio que le dieron en Navidad y no le gustó.

El mismo documento señala que un 20 por ciento de los encuestados consideran una falta de respeto vender algo que te regalaron, sin embargo, un sorprendente 36 por ciento no le ve inconveniente a ello.

El dinero es lo de menos

Para los encuestados, el retomar regalos que llegaron a sus manos alguna vez no necesariamente tiene que ver con economizar durante el fin de año, sino con reutilizar y dar nueva vida a los objetos.

Vender un regalo no siempre es un tema de dinero. Foto: Pexels



De hecho, el 37 por ciento de los encuestados que aceptaron haber regalado o vendido un obsequio señalan que el dinero no los motivó a hacerlo, mientras que un 20 por ciento sí lo consideraron un factor importante. Para este año, el 22 por ciento tiene la intención de volver a regalar algo que les hayan dado durante estas navidades.

¿Qué es lo que menos le gusta a los mexicanos?

El estudio señala que la peor idea de regalo para Navidad o los intercambios laborales es la ropa. De hecho, este ramo representa el 57 por ciento del total de los regalos que terminan siendo revendidos.

Aunque muy bonitos, los objetos decorativos tales como pequeñas esculturas, floreros o cuadros, son el segundo rubro que más se vende en la plataforma, pues representan un 32 por ciento del total.

Ropa, adornos, juguetes y libros son los obsequios que más se reciclan. Foto: Pexels

Los juguetes, ya sea por cambios de gustos en los niños o porque los coleccionistas pagan muy buen dinero por ellos, están en el tercer lugar con 28 por ciento y muy de cerca, con el 24 por ciento, los libros ocupan el cuarto lugar.

Con todo, la mayoría de los encuestados sí piensa regalar algo durante el fin de año, aunque cada vez es menos raro que esos obsequios provengan de sitios de segunda mano o incluso de las Navidades pasadas.

Sigue leyendo:

SAT: esto es lo máximo que debes recibir de aguinaldo para no pagar impuestos

Guía para reyes magos: ¿qué regalar el 6 de enero?

Aguinaldo 2024: 5 consejos financieros para hacerlo rendir