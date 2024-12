Se quiso tatuar a Marilyn Manson por 10 mil pesos y se parece a "La Monja" | VIDEO

Los tatuajes se han convertido en una forma de expresar los gustos personales e incluso rendirle homenaje a nuestroas artistas favoritos. Sin embargo, la decisión de hacerse un tatuaje suele ser algo que no se toma a la ligera ya que se quedará para siempre en tu piel y cuando sale mal puede convertirse en una pesadilla hecha realidad. Es así como en la era digital se viralizan mucho más estos tatuajes poco favorables, este fue el caso de @mort.visage que dio a conocer su tragedia.

Fue la joven artista, quien se ha ganado un importante número de seguidores en plataformas como TikTok, que compartió una experiencia que fue mucho más allá de la simple decepción de un tatuaje mal hecho ya que su historia, que rápidamente alcanzó casi 3 millones de visualizaciones, ha generado un intenso debate sobre la ética en la industria del tatuaje, las expectativas de los clientes y la importancia de la comunicación entre artistas y sus clientes.

Hace más de una década que la también tatuadora soñaba con realizarse un retrato de Marilyn Manson, ícono del rock gótico que ha pasado por muchas controversias. Pero lo que comenzó como una visión artística, un diseño que combinaría la imagen de Manson con un fondo de vitral, evocando una estética religiosa o casi divina, terminó convirtiéndose en una pesadilla personal. Según relató la misma artista en su video viral, este tatuaje no solo fue un desastre visual, sino que también trajo consigo un costo emocional que, más allá del mal diseño, dejó una marca profunda.

El tatuaje viral de Marilyn Manson que terminó siendo "La Monja"

Según su relato publicado en TikTok, Mort Visage confiaba plenamente en el tatuador al que había elegido, no solo por su reputación dentro de la comunidad local de tatuadores, sino también por la relación que había establecido con él. Ella misma había tomado clases con este artista para mejorar su propia técnica, por lo que esta relación de confianza se fue desmoronando durante las sesiones.

A pesar de su conocimiento sobre el proceso de tatuaje, la falta de comunicación sobre el diseño final fue el primer indicio de que algo no iba a salir bien. En lugar de revisar el diseño en detalle antes de empezar, el tatuador comenzó sin consultar a la clienta, lo que llevó a un resultado muy diferente al que ella había imaginado.

Según sus declaraciones, cuando vio el diseño final, sintió que no solo no se parecía a Marilyn Manson, sino que parecía más bien una caricatura de la Monja o el personaje de "Terrifier". Este fue solo el inicio de una serie de desacuerdos ya que el tatuador no solo no había seguido sus instrucciones de forma adecuada, sino que además, al expresar su descontento, le respondieron que no recordaba los detalles que ella había solicitado y, para sorpresa de Mort, subió el precio del tatuaje de 6,500 pesos iniciales a 10,000 pesos, lo que hizo aún más difícil la situación.

Cuando vi el diseño, pensé que parecía una camiseta que venden fuera de los conciertos. No tenía el vitral que pedí desde el principio, declaró la tiktoker.

Era obvio que no estaba completamente insatisfecha, pero decidió no interrumpir la sesión para no parecer una “mala cliente” y esperaba que el trabajo se completara. Sin embargo, en su segunda cita, intentó hablar con el tatuador sobre su insatisfacción y le expresó que el diseño no reflejaba lo que había solicitado. La respuesta del tatuador, "es tu percepción", dejó claro que no había voluntad de reconocer el error ni de corregir la situación. En sus relatos, la joven artista explicó que hablar sobre lo sucedido sin que se le quebrara la voz le costaba mucho, lo que demuestra el peso emocional que puede tener una mala experiencia con un tatuaje.

Fotografía: Instagram/@mort_visage

La experiencia emocionalmente devastadora para Mort Visage no solo involucró una mala experiencia de cliente, sino también un proceso psicológico complicado. El recuerdo constante del tatuaje la hacía sentir una gran tristeza y arrepentimiento, y finalmente, después de mucho pensar, indicó la posibilidad de someterse a un tratamiento de eliminación con láser para deshacerse del tatuaje. La respuesta del tatuador ante este comentario fue más bien prospectiva, lo que agrandó la herida emocional.

A pesar de su desánimo y el daño emocional que el tatuaje le provocó, Mort decidió pagar la cantidad solicitada por el trabajo, pues no quería ser etiquetada como una “mala clienta” o alguien difícil de tratar. Sin embargo, esta decisión la dejó sintiéndose vacía y, como ella misma describió, cada vez que miraba el tatuaje, su voz se quebraba por la tristeza.

Hablar de esto sin llorar me costó mucho. Cada vez que veía el tatuaje, se me quebraba la voz, declaró.

La respuesta del tatuador hacia el tatuaje viral de Marilyn Manson

El tatuador responsable de este incidente, identificado en redes sociales como @bbox, rápidamente fue señalado por la comunidad de usuarios de TikTok y otras plataformas, por lo que el artista se vio obligado a responder a las acusaciones afirmando que cada tatuador tiene su propio estilo y que hay detalles que la joven ha omitido. El trauma que vivió Mort Visage fue tan profundo que buscó ayuda psicológica para poder lidiar con los efectos emocionales que le dejó la experiencia.

Fotografía: Instagram/@mort_visage

Este caso ha resaltado también un problema que existe dentro de la industria del tatuaje: la falta de una regulación estricta sobre la calidad del trabajo y la ética profesional. En muchos lugares, los tatuadores no están obligados a cumplir con un conjunto de estándares mínimos, lo que deja a los clientes vulnerables a este tipo de situaciones.

