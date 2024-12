Ni Troy McClure ni La loca de los gatos: este es el personaje más raro de Los Simpson

“Hola soy Troy McClure y tal vez me recuerdes en películas como…” esta es una típica frase que solemos escuchar de uno de los personajes más particulares de Los Simpson. Sin embargo ni él ni la Loca de los gatos son los más raros de la serie.

Sin dudas Los Simpson se los dibujos animados más famosos de todos los tiempos y cada uno de sus personajes tiene un papel importante. Pero hay uno que es un poco raro pero no ha salido en ningún episodio.

Este es el personaje más raro de Los Simpson

Se trata de Graggle quien es un personaje no canónico más famoso de Los Simpson. En esta categoría, la de los fantasmagóricos, es incluso más conocido que Homero. Te contamos todo de este hombre.

Graggle tiene rostro familiar.

Hay fotogramas de Los Simpson que han comenzado a dar vuelta pro las redes sociales, donde aparece un personaje muy raro para los parámetros con los que se maneja esta serie. El mismo recibe el nombre de Graggle.

Este personaje es flaquito, amarillo como el resto, que no lleva ropa y tiene los ojos saltones y algunos pelos locos en la cabeza. Otro de los aspectos que debes tener en cuenta es que no luce como humano.

No fue una creación de Groening.

Si bien tiene un rostro familiar no lo has visto nunca en la serie ya que no fue una creación de Groening. El personaje es producto del denominado efecto Mandela. En resumidas cuentas, este es un fenómeno que nos hace creer que algunas cuestiones de la vida son ciertas y al final nada que ver.

