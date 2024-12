Encuesta revela cuales son las 10 películas más esperadas del 2025

Recientemente la famosa empresa estadounidense de venta de entradas de cine, Fandango, le aplicó una encuesta en linea a más de 9 mil amantes de las películas con el fin de conocer cuales son las 10 cintas más esperadas del 2025 en su opinión, cuyos resultados fueron posteriormente compartidos en sus redes sociales.

Los resultados sorprendieron a la audiencia, pues en la lista se pueden ver grandes títulos, destacando "Captain America: Brave New World" en representación de las películas de superhéroes de Marvel Studios, así como la esperada segunda parte del musical "Wicked: Part Two" y la cinta de terror "28 Years Later", a continuación te compartimos el top 10 completo con los detalles de cada filme.

1. Captain America: Brave New World

La primera posición de la lista esta ocupada por la cuarta entrega de la saga del Capitán América, en la que por primera vez los espectadores podrán ver en la gran pantalla a Samuel Wilson vistiendo el manto que Steve Rogers le dejó tras su retiro, una película que sin duda promete mucho sobre todo por la aparición del "Red Hulk", quien será interpretado por el legendario actor Harrison Ford.

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2025

2. Mission: Impossible - The Final Reckoning

Se trata de la octava y última entrega de la saga de películas de espías "Mission: Impossible" protagonizadas por el famoso actor Tom Cruise, quien retomará su papel como Ethan Hunt en la que promete ser una de las mejores cintas de acción del año, y una despedida digna para la franquicia de acción que comenzó en 1996.

Fecha de estreno: 23 de mayo de 2025

3. Jurassic World: Rebirth

Será la séptima cinta de la saga de Parque Jurásico y la cuarta de Jurassic World, siendo una secuela directa de "Dominion" la última entrega lanzada en el 2022, cuya historia se ubicará cinco años después de los eventos vistos en dicho filme y por primera vez tendrá como protagonista a la reconocida actriz Scarlett Johansson.

Fecha de estreno: 2 de julio de 2025

4. From the World of John Wick: Ballerina

Es el primer spin-off del universo de las películas de acción John Wick, cuyos eventos tendrán lugar entre los acontecimientos de John Wick: Chapter 3: Parabellum y John Wick: Chapter 4. Su historia mostrará la venganza de Rooney interpretada por Ana de Armas, una bailarina quien buscara venganza por el asesinato de su familia.

Fecha de estreno: 6 de junio de 2025

5. The Fantastic Four: First Steps

Se trata del regreso de "Los Cuatro Fantásticos", uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de todos los tiempos, a la gran pantalla, esta vez teniendo su primera aparición dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios, cinta en la que el equipo deberá enfrentarse al temido "Galactus, el devorador de planetas", misma que contará con la participación de grandes celebridades como Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Joseph Quinn.

Fecha de estreno: 25 de julio de 2025

6. Avatar: Fire and Ash

Se trata de la tercera parte de la saga de películas de acción y ciencia ficción "Avatar" creadas por el cineasta James Cameron, cuya historia sucederá justo después de "Avatar: The Way of Water" y traerá de regreso a los actores Sam Worthington, Zoe Saldaña, y Stephen Lang para repetir sus respectivos papeles de las anteriores entregas.

Fecha de estreno: 19 de diciembre de 2025

7. Wicked: Part Two

Es la segunda parte de la recientemente estrenada "Wicked", la cual está basada en el famoso musical de Winnie Holzman y que tiene como protagonistas a las famosas actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes repetirán sus respectivos roles en la que se ha convertido en la secuela más esperada del 2025.

Fecha de estreno: 21 de noviembre de 2025

8. The Accountant 2

Secuela directa de la cinta "The Accountant" del 2016, en donde el actor Ben Affleck interpreta a Christian Wolff un contador autista que se encarga de lavar dinero para los criminales más peligrosos del mundo.

Fecha de estreno: 25 de abril de 2025

9. Superman

Se trata de la primera película del "Hombre de Acero", Superman dentro del nuevo universo cinematográfico de DC Comics, una cinta que estará a cargo del director James Gunn y promete ser un proyecto totalmente diferente a todos los demás que se han visto sobre el famoso kryptoniano.

Fecha de estreno: 11 de julio de 2025

10. 28 Years Later

Será la tercera entrega de la franquicia de películas de terror de zombies del aclamado director Danny Boyle, cuya trama tendrá lugar tres décadas después de que el Virus Rage se escapó del laboratorio como se vio en "28 Days Later". El filme estará protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy y Jodie Comer.

Fecha de estreno: 20 de junio de 2025

