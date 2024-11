Esta es la primera página web de toda la Historia que en 2024 sigue funcionando

Tim Berners-Lee, científico británico que hace más de 30 años atrás, creó lo que hoy se conoce como la primera página web y que aún está en funcionamiento. Trabajaba en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), y se puso en línea en agosto de 1991. El objetivo de esta página era proporcionar información sobre el proyecto World Wide Web, que había iniciado como una manera de facilitar el intercambio de información entre científicos de varias universidades y alrededor del mundo.

Vale señalar que esta página introdujo el concepto de hipertexto, permitiendo que cualquier usuario navegara a través de enlaces. Sin gráficos, colores ni multimedia, solo con texto y enlaces, este sitio web básico marcó el inicio de una revolución digital que transformaría la comunicación global. Es importante destacar que aún sigue en funcionamiento la web creada por Bernes-Lee y e encuentra hoy en día accesible en la URL http://info.cern.ch.

Esta es la primera página web que aún sigue en funcionamiento. Fuente: xataka.com.mx

La importancia de esta primera página web

La web http://info.cern.ch en sus primeras versiones, el sitio estaba alojado en un ordenador NeXT de Berners-Lee, con una advertencia que decía: “Esta máquina es un servidor. NO APAGAR”. Esta página web no contaba con colores, imágenes, videos ni tampoco publicidad. Era muy simple de navegar, diferentes a las que hoy existen en la actualidad. Su contenido era fundamental para comprender la revolución que estaba a punto de suceder: mostraba instrucciones básicas sobre como funcionaba la web, incluyendo información que enseñaba a acceder a documentos y poner en marcha tu propio servidor.

Debajo del encabezado que decía "World Wide Web", la página explicaba el propósito de Internet de la siguiente manera: "WorldWideWeb (W3) es una iniciativa de recuperación de información hipermedia de área amplia que tiene como objetivo brindar acceso universal a un gran universo de documentos". Esta declaración sentó las bases para lo que se convertiría en la World Wide Web. Aunque, hasta 1993 el CERN no anunció que la WWW sería una tecnología de acceso público y gratuito para todos, una decisión con la que dejó de ser una herramienta exclusiva para científico y marcó el comienzo de la era digital tal como la conocemos.

Tim Berners-Lee es el creador de la primera página web que sentó las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías. Fuente: Pinterest

En 2022, la Fundación Telefónica lanzó una iniciativa para que la primera página web creada por Berners-Lee fuera reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destacando su impacto en la sociedad. Con el nombre #ElSitio1155, la propuesta subraya que esta página simboliza el inicio de la era digital y la transformación de las comunicaciones a nivel global, convirtiéndose en un pilar de nuestra cultura e historia.