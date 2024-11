¡Adiós día de Muertos, hola Navidad! Estos son los mejores memes

Este 3 de noviembre ya todos traemos nuestro ugly suéter porque se vale y es hora de descongelar a Mariah Carey con su éxito "All I Want for Christmas Is You". Prueba de ello son todos esos memes que le están diciendo adiós al día de muertos y hola a la Navidad, de los cuales aquí te dejaremos los mejores.

Fue la misma Mariah quien compartió un video en el que daba por inaugurada la mejor época del año, es decir, Navidad. Porque aunque muchos gustan de las ofrendas, el pan de muerto y las calaveritas de azúcar o bien, de los disfraces de Halloween, lo cierto es que diciembre trae consigo al Aguinaldo 2024 y a ese nadie le hace el "feo".

"Es hora", Mariah Carey inaugura la Navidad 2024

"¡Es hora!", escribió Mariah en su cuenta de Instagram, en la que añadió un video en el que aparece vestida al estilo de Morticia Addams en una casona oscura que, de pronto, de un clóset sale un traje de Santa Claus y comienza a sonar su éxito "All I Want for Christmas Is You".

La inauguración de la Navidad por parte de Mariah Carey es una reciente tradición que a consideración de sus fans, "cada año se supera". A continuación te dejamos algunos de los memes más compartidos y graciosos para decirle adiós al Halloween y día de muertos y darle la bienvenida a la Navidad.

¿Cuándo inicia el adviento este año?

Previo a la temporada de adviento, que este año iniciará el próximo 1 de diciembre de 2024 y terminará justamente el martes 24 de diciembre en Nochebuena para dar paso a la Navidad.

