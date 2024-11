Toma aire antes de conocer cuánto cuesta comer en el mejor restaurante de América Latina en 2024

Uno de los restaurantes más importantes de América Latina es Don Julio que recientemente ha recibido un premio por haber quedado en el primer puesto de la lista de The Best Restaurant in Latin America 2024.

Esta organización había seleccionado a restaurantes de 22 ciudades del mundo y el primer lugar es esta parrilla que se ubica en Buenos Aires. El mismo está al mando de Pablo Rivero y cuenta con opciones de primer nivel.

¿Cuánto cuesta comer en la parrilla Don Julio?

En Buenos Aires uno de los restaurantes más elegidos es Don Julio e incluso Lionel Messi ha sido una de sus grandes visitas. Además recurrentemente podemos ver largas filas para poder comer en el lugar.

Los precios son los siguientes:

Entrada

Provoleta estacionada de leche cruda: $14.000

Dos chorizos: $31.200 ($15.600 cada uno)

Plato principal

Bife de chorizo mariposa: $76.900

Medio asado de tira: $53.200

Ensalada mixta: $10.800

Papas fritas: $11.500

Bebidas

Botella de vino (precio promedio): $60.000

2 botellas de agua: $14.000

Postre

Zapallos en almíbar: $23.795

Helado: $36.500

De esta manera comer en el mencionado lugar cuesta alrededor de $330.000 con dos botellas de agua. Al agregarle la propina y el valor del cubierto la cifra podría superar los $360.000.

