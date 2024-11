Las 6 cosas que no debes hacer jamás a tu perro para no molestarlo

Los perros poseen una gran capacidad para adaptarse al mundo humano. Son animales compañeros, leales y cariñosos con sus dueños. Sin embargo, hay gestos que debes evitar ya que incluso el más tolerante, puede reaccionar de una manera que te sorprenderá.

Si tienes como mascota un perro es importante que conozcas su lenguaje y respetes sus necesidades, lo que te ayudará a fortalecer el vínculo con ellos. Desde gestos que perciben como amenazas hasta la falta de respeto por su naturaleza exploradora, estas acciones pueden alterar su bienestar. Aunque a menudo las toleran por el vínculo que los une, entender lo que realmente les incomoda es clave para fortalecer nuestra relación con ellos.

Conoce los gestos a evitar para no molestar a tu perro para fortalecer el vínculo entre ambos. Fuente: Pinterest

Estos gestos humanos molestan a tu perro

Tal vez desconoces algunos gestos que pueden resultarle molestos o incómodos a tu mascota. Te contamos cuáles son las 6 cosas que debes evitar para no incomodar a tu animal. La primera de ellas, es abrazarlos demasiado fuerte o con frecuencia, algunos lo toleran, aunque no es un gesto natural para ellos y puede incomodarlos. No les interrumpas su descanso, los perros necesitan calma y esta acción puede irritarlos.

Otro gesto que no debes realizar con tu perro es hablarles en tono alto o agresivo. Su sensibilidad auditiva hace que sonidos fuertes los asusten o confundan. Es importante que respetes su espacio personal, ya que invadir su zona, especialmente cuando están comiendo, puede generarles ansiedad.

Fuente: Freepik

Es importante también que prestes atención a su lenguaje corporal, es decir, ignorar señales como gruñidos o cola baja puede llevar a malentendidos. Algo que también les molesta es cuando le colocas ropa incómoda. Algunos perros pueden estar cómodos, pero otros se sienten molestos con esos atuendos.