¡BlackFriday en la app de McDonald’s! Consigue HOY una Hamburguesa con Queso GRATIS y disfruta de más ofertas este fin de semana

La app esta de temporada ¡Te dan un regalo solo por hoy 29 de noviembre! ¡Es muy fácil! Ingresa el código BLACKFRIDAY en la app de McDonald’s y llévate una Hamburguesa con Queso gratis en la compra de $150 por la app.



¡Y las ofertas no paran en McDonald's! Si no sabes qué comer mientras haces tus compras, no te preocupes. Aquí tienes todo lo que necesitas para el fin de semana. Hasta el 2 de diciembre, pide y disfruta de tu comida favorita donde quieras y como quieras pidiendo por la app

McFlurry Snickers 20% de descuento

2 McTrio Hamburguesa con Queso + Salsa Cheddar $179

10 McNuggets + 2 Papas Grandes + Salsa Cheddar $199

4 Hamburguesas con Queso + 2 Papas Grandes + Salsa Cheddar $249

MMV