¿Quiéres disfrutar una experiencia de la realeza? Cuánto cuesta una entrada para el concierto Candlelight x Bridgerton en CDMX

Bridgerton ha ofrecido tramas inolvidables a lo largo de sus tres temporadas. También ha regalado a los espectadores una banda sonora inesperada que mezcla música clásica y contemporánea. Asistir al concierto Candlelight x Bridgerton en CDMX significa sumergirse de nuevo en la magia de los éxitos modernos reimaginados para un ensamble.

Esta velada a la luz de las velas, que tendrá lugar en el singular local de música en vivo El Cantoral, te ofrece la oportunidad perfecta de adentrarte en una época alternativa de la Regencia. Con canciones como Give Me Everything de Pitbull y Cheap Thrills de Sia, esta sensacional experiencia mezcla historias románticas, arquitectura georgiana y un cúmulo de emociones.

Ya se pueden adquirir las entradas para Candlelight x Bridgerton. Fuente: Web

Aunque la tendencia a reimaginar la música moderna en forma clásica sigue en aumento, no todos los días se puede disfrutar de una lista de canciones con las mismas canciones que acompañaron algunos de los momentos más dramáticos de Bridgerton.

Desde las majestuosas y dignas entradas de Daphne hasta el baile de Anthony y Kate en el salón de baile, pasando por la historia de amor de Penélope Featherington con Colin, los grandes éxitos de la banda sonora se entretejen en las inolvidables escenas del espectáculo. Ahora, puedes oírlos interpretados en un escenario iluminado por miles de velas.

Ya se pueden adquirir las entradas para Candlelight x Bridgerton. Fuente: Web

Como joya brillante que es, este concierto Candlelight es una auténtica delicia para los fans de Bridgerton, pero también es un viaje musical inolvidable para quienes aún no se hayan dejado llevar por la encantadora premisa de la serie dramática. Tras experimentar el encanto del repertorio, desde Bad Guy de Billie Eilish a Dancing On My Own de Robyn, es posible que los asistentes se conviertan en fans de Bridgerton en un abrir y cerrar de ojos.

