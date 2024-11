El Balance de Escuela y Trabajo en Últimos Semestres

Por Sebastián Fernández López

La etapa universitaria es una de las más versátiles por las cuales pasa cualquier persona que decida estudiar. Es un periodo de tiempo donde las personas definen sus gustos, metas; donde se empiezan a forjar como adultos responsables y gran parte de este crecimiento es el avance en términos profesionales. Entre las formas en las que los estudiantes universitarios empiezan a desarrollarse profesionalmente en la universidad está por proyectos, actividades extracurriculares, simplemente por las actividades escolares o por experiencia laboral en la cual se centra este artículo. A diferencia de las demás maneras, la experiencia laboral ofrece un sinfín de beneficios a los estudiantes aunque sea al costo del tiempo que requiere hacer, como todo en la vida existen ventajas y desventajas de trabajar mientras estudias.

Las ventajas que brinda tener un trabajo antes de graduarse de la universidad son tanto personales como profesionales. En primer lugar, trabajar durante los últimos semestres de la carrera impulsa el desarrollo profesional de una manera que muchas veces define que tan fácil o difícil será el camino de un graduado una vez concluida la universidad. Tener una experiencia práctica permite a los estudiantes aplicar conocimientos de una manera distinta a la vista en clases que complementa y hace destacar sus estudios. Además, mejora su perfil frente a los empleadores a los cuales se enfrentarán en un futuro facilitándoles el camino profesional. Sin mencionar que tener un ingreso extra a esta edad les puede servir de muchas maneras ya sea si tienen responsabilidades económicas o no, dándoles la posibilidad de empezar a ahorrar para un futuro.

Sin embargo, todas estas ventajas vienen a un costo: el tiempo. Manejar el estudio y el trabajo no siempre es fácil y es justamente la mayori dificultad para los estudiantes ya que no solo necesitan balancear el trabajo y la escuela sino que la vida social igualmente, siendo esta edad una de las más activas en ese ámbito. Es frecuente que surjan conflictos de horario y que las fechas de entrega o exámenes coincidan con responsabilidades laborales y esto puede afectar el rendimiento. Pero esto es realmente una oportunidad para igualmente desarrollar las habilidades de organización y disciplina para sobrellevar esta posible sobrecarga de responsabilidades. Lo más importante es mantener el equilibrio aunque esto presente un nuevo reto en sus vidas.

Ahora, acerca de cómo llevar este equilibrio, puede que en un inicio suene desafiante pero hay ciertas cosas que los alumnos pueden hacer para conseguirlo. Lo primordial es que recuerden que, en la mayoría de los casos, no son trabajadores de tiempo completo; no cuentan con las mismas prestaciones y por lo tanto las mismas obligaciones. Los empleadores están conscientes de que siguen estudiando y que habrá ocasiones donde tengan que comprometer un poco el tiempo para cumplir con la escuela. Lo importante es siempre ser claro con ellos acerca de la disponibilidad de tiempo, carga de trabajo y tener una buena combinación; ambas partes se benefician de este entendimiento. Claramente, no se debe descuidar la calidad del trabajo o las responsabilidades que se tengan en este pero si aterrizar bien las condiciones previamente. Además, es bueno recordar que es una gran etapa para explorar, para cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante por lo que un trabajo no definirá por completo su futuro. No deben de tener miedo al cambio, al enfrentamiento ni al diálogo ya que esto siempre va a estar presente en sus vidas y entre antes lo experimenten mejor desempeño tendrán en este ámbito. Y justamente este punto es con el que quiero concluir este artículo, la universidad es la mejor edad para experimentar, equivocarse y conocerse por lo que un trabajo no solo les dará un gran empujón en su vida profesional sino que los hará conocerse mejor y desempeñarse como persona más de lo que se imaginan.

