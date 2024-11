Reloj del fin del mundo recorta 10 segundos a su hora ante la posible Tercera Guerra Mundial

La tensión internacional crece la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, término que ha sido empleado por líderes mundiales tras la decisión del presidente Joe Biden con la que permitiría a Ucrania atacar blancos dentro de Rusia con misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos. El conflicto armado puso sobre la mesa la conversación sobre la hora del Reloj del fin del mundo, que recortó 10 segundos ante lo ocurrido en estos países.

El temor de incrementar el conflicto armado entre Ucrania y Rusia detuvo durante varios meses la decisión de Estados Unidos, sin embargo, funcionarios señalaron a The Associated Press que Washington está flexibilizando los límites sobre lo que Ucrania puede atacar con su Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS, por sus siglas en inglés). Algo que ya contemplaban expertos alertando sobre el riesgo de una escalada nuclear, motivo por el que decidieron recortar la hora del llamado Reloj del fin del mundo.

En 2023 expertos del Bulletin of the Atomic Scientists recortaron a 90 segundos el Reloj del fin del mundo por la guerra entre Ucrania y Rusia. Aunque en enero de este año lo mantuvieron en este tiempo puntualizaron en que no se trataba de una señal de mejora en la situación mundial, sino como un llamado a líderes y ciudadanos del mundo para “responder con urgencia, como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna”.

Crece tensión por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Foto: Freepik

¿Qué es el Reloj del fin del mundo?

En 1947 el Bulletin of the Atomic Scientists creó el Reloj del fin del mundo o Reloj del Apocalipsis en el que la medianoche representa el momento en el que la Tierra será inhabitable y el minutero indica lo cerca que estamos. El reloj se ajusta cada año por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin que consulta a la junta de patrocinadores en la que se encuentran nueve premios Nobel.

“La guerra en Ucrania y la dependencia generalizada y creciente de las armas nucleares aumentan el riesgo de una escalada nuclear. China, Rusia y Estados Unidos están gastando enormes sumas de dinero para ampliar o modernizar sus arsenales nucleares, lo que aumenta el peligro siempre presente de una guerra nuclear por error o mal cálculo”, señalan los expertos añadiendo las inundaciones, incendios forestales y los rápidos avances de las ciencias como motivos de preocupación.

En enero, el Bulletin of the Atomic Scientists ya alertaba sobre el conflicto armado que incrementa la tensión a nivel mundial: “Los programas de gasto nuclear de las tres mayores potencias nucleares (China, Rusia y Estados Unidos) amenazan con desencadenar una carrera armamentista nuclear tripartita, en un momento en que se derrumba la arquitectura mundial de control de armamentos. Rusia y China están ampliando sus capacidades nucleares, y en Washington aumenta la presión para que Estados Unidos responda del mismo modo”.

Expertos recortaron 10 segundos al reloj del fin del mundo. Foto: Freepik

Sigue leyendo:

Así sería el devastador ataque nuclear de Rusia a EU, según la IA

“La Tercera Guerra Mundial está aquí”: amigo de Putin y jefe de seguridad de Rusia