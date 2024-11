La Güera de las Estrellas revela lo que no le puede faltar al árbol de Navidad y cómo atraer el amor y dinero

¡La Güera de las Estrellas ya están en vivo! A través de los canales oficiales de El Heraldo de México podrás escuchar todas sus predicciones, horóscopos, la frase de la semana y hacerle las preguntas que no te dejan dormir, pues al igual que cada lunes te ofrecerá un consejo para que resultes triunfador esta semana. Además, en la transmisión de este 18 de noviembre nos compartirá algunos rituales para atraer el dinero, la salud y el amor. ¡No te la pierdas!

Este lunes la psíquica de México nos hablará de todos los elementos que no le pueden faltar al árbol de Navidad, qué significan los colores que se usan en la decoración navideña y qué significa el colocar un pino natural o sintético. Asimismo, revelará los mejores rituales que se pueden hacer desde hoy y a lo largo de las fiesta decembrinas para atraer el dinero, el amor y la salud. ¡Toma nota!

Recuerda que todos los lunes en punto de las 12:00 horas puedes ver el en vivo de La Güera de las Estrellas a través de los canales oficiales de El Heraldo de México, por YouTube o por TikTok. Asimismo, puedes hacerle tus preguntas y ella responderá en vivo sobre tus inquietudes.

¿Qué simboliza en lo espiritual el Árbol de Navidad?

El árbol de Navidad lo que simboliza es tu árbol genealógico, según La Güera de las Estrellas, quien asegura que cuando ponemos el pino natural "estamos cortando con nuestro árbol genealógico y pueden ocurrir rupturas familiares"; pero quienes ponerlo natural tienen que curarlo antes y así esta separación no ocurrirá. Por otro lado, resalta que uno artificial te ayudará a no tener pérdidas ni separaciones, asimismo, asegurarás no tener angustias y ni problemas.

Decoración dorada fomenta la intuición.

El árbol blanco atrae la paz, armonía y unión.

Rosa atrae la armonía, pero demasiado color rosa hará que las relaciones familiares no sean estables, atraerá problemas de salud como estrés.

Árbol blanco con esferas azul rey con plateado atrae el matrimonio, la fertilidad y el amor.

El árbol se debe de colocar y encender el primero de diciembre, "para que tengas luz" y mientras lo encendemos decimos: "oficialmente estoy encendiendo la luz, honrando y purificando a mis ancestros, a mi vida presente, pasada y futura", dijo la psíquica de México. Ese mismo día se debe colocar en la punta una estrella de luz; mientras que los dulces ayudan a representar la economía y fortuna. En el nacimiento hay que poner una vela blanca para recibir el invierno y bendiciones.

El de diciembre puedes hacer un ritual para atraer el matrimonio. (Foto: Freepik)

¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mi signo HOY?

Inicia la semana con el mensaje y consejo que los ángeles tienen para ti y cada uno de los signos del Zodiaco. Así que toma nota y aplica lo que te dicen a lo largo de la semana del 18 al 24 de noviembre. Recuerda que también recibirás un consejo y hasta rituales con los cuales protegerte.

