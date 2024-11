Hybe México celebra el primer noraebang en el cine, así podrás vivir la experiencia del karaoke coreano

La oferta K-Pop sigue creciendo en México, pues aunque aún no finaliza el año, para 2025 ya se confirmó la visita de varios grupos y artistas a nuestro país. Por parte de HYBE, quien celebra la instalación de su sede en México, TXT y SEVENTEEN vendrán a dos de los festivales más importantes del país.

Además, la agencia K-Pop ya comenzó a implementar sus primeras actividades ante la expectativa de las fans, como la apertura de la Pop Up Store de SEVENTEEN como parte del lanzamiento de su álbum "Spill the feels". Aunque, no es la primera vez que ofrece experiencias únicas, pues fans de BTS conocieron su tienda oficial por tiempo limitado, así como la venta oficial de BT21.

Se espera que este tipo de eventos y presentaciones en festivales sean la antesala para que los artistas bajo el sello de HYBE consideren a México dentro de las fechas de sus giras mundiales, pues algunos de ellos visitarían nuestro país por primera vez, además de esperar el regreso de BTS tras su última visita en 2017.

¿Qué es un noraebang? HYBE celebra su festival de cine en México

Justamente, HYBE arrancó este jueves 14 de noviembre con su primer festival de cine que proyectará en varios países de Latinoamérica las películas del concierto de BTS, TXT, SEVENTEEN y más. El evento se llevará acabo a partir de hoy y hasta el 20 de noviembre.

Además, el CINE FEST de HYBE presentará funciones especiales basadas en el "noraebang", término coreano conocido como sala de canciones, es decir, el famoso karaoke. Esta actividad es una de las más comunes en el país de Asia, incluso es elemental dentro de los K-Dramas y que consiste en salas con pantallas, luces y comida donde puedes cantar en compañía de tus amigos o compañeros de trabajo.

Durante las proyecciones especiales se mostrarán los videos musicales de tus artistas favoritos con letras en coreano y romanizadas para cantar como si estuvieras en un karaoke tradicional de Corea. Recuerda que también están disponibles las funciones de los conciertos grabados de BTS, TXT, ENHYPEN y más.



Además de los MVs de los grupos, también podrás ver actuaciones del Weverse Con Festival, que se trata de un multiconcierto que reúne las actuaciones de varios artistas, la versión del 2023 incluyó a ídolos como ZICO, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, LE SSERAFIM y BOYNEXTDOOR.