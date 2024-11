¡Adiós, infieles! Ahora exhiben a hombres que no pagan la pensión de sus hijos

“10 meses sin dar pensión” se lee en un video viral que se encuentra en la plataforma de TikTok. El contenido causa revuelo porque un “justiciero” aborda a padres irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos, ya que no cubren con el pago de la pensión alimenticia.

La persona detrás de este contenido es Mario Balak, quien es productor de tres segmentos que se presentan en la plataforma de clips: Las escandaliosas, Rompiendo miedos y Cobrando pensiones. Los videos referentes al último causan revuelo porque numerosos usuarios reaccionan, especialmente mujeres que enfrentan problemas con los padres de sus hijos.

“Cómo te contacto, me debe ocho años de pensión”, comentó una cibernauta en uno de los videos del “justiciero”. En dicho clip, el titular de Cobrando pensiones, quien, al parecer, se llama Hiram Mata, aborda a una pareja que sale de una tienda de conveniencia; especialmente se dirige al joven, a quien le dice “sabes que tú no has pagado pensión (...). Te estaba esperando para decirte que debes 10 meses de pensión”.

El titular de Cobrando pensiones confrontó a un padre que no paga la pensión alimenticia de sus hijos. Foto: captura de video.

Durante la confrontación, el padre irresponsable también es cuestionado por la chica con la que estaba, quien le dice “10 meses, c*brón, tenemos un año de relación”. En este punto, el video se corta, pero se logró el cometido: exhibir al joven que no paga la pensión alimenticia de sus hijos.

De momento, se desconoce si los videos presentados en la sección Cobrando pensiones son reales o son montados; pese a esto, se están haciendo conocidos en Tiktok por la labor del aparentemente “justiciero”.

Para ver el video de TikTok, da clic aquí.

Este contenido es tendencia en TikTok. Foto: captura de video.

Qué es la pensión alimenticia

La pensión alimenticia es la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos menores de edad para proveerlos de educación, comida, ropa y un sitio seguro donde vivir. De esta manera, se vela por la seguridad de los hijos menores de edad, a fin de que tengan lo necesario para su desarrollo.

Cuando hay una separación familiar, la figura que no se queda con la custodia -ya sea madre o padre- tiene la obligación de contribuir con el sostenimiento de los gastos para que se cubran las necesidades básicas de los hijos; por lo mismo, de acuerdo con su sueldo, se establece un monto que mes con mes tiene que brindar, es decir, la pensión alimenticia.

