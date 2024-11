Este es el error común en el amor que muchas parejas repiten

Muchas veces hemos experimentando el amor no correspondido e intentamos quedarnos en una relación que no prospera. Ello puede afectar nuestra autoestima, generar frustración y generar más ansiedad. En ese sentido, es importante conocer a la otra persona para no crear una situación desbalanceada en la que el otro no siente lo mismo por uno.

Experimentar un amor no correspondido es querer a alguien que no muestra el mismo sentimiento hacia nosotros. La experiencia no solo afecta a solteros o relaciones en las que una de las partes ya no tiene los mismos sentimientos, sino que también puede ocurrir durante la fase del amor pasional, al comienzo de las relaciones, o antes de que empiecen. De acuerdo con los expertos, existen ciertos errores que nos llevan a elegir la persona incorrecta.

Fuente: Freepik

¿Cuál es el error que nos lleva a buscar un amor no correspondido?

El error surge cuando nos enamoramos de alguien que no está disponible emocionalmente o porque ya está en otra relación. En ese sentido, la persona elegida no puede brindarnos lo necesario para mantener una pareja. Se trata de personas que tal vez no te conocen bien, o que están fuera de tu alcance.

En ese sentido, muchas veces elegimos a alguien que no ha resuelto una etapa emocional, como no haber superado una ruptura. Por ese motivo, no sentirá lo mismo que tú. Este error impide generar una conexión genuina y es una señal de que puedes tener un tipo de apego inseguro, donde inconscientemente buscas esto como una forma de protegerte o de no arriesgarte.

Evita enamorarte de alguien que no esté disponible emocional ni físicamente. Fuente: Freepik

Es importante prestar atención a ciertas señales para evitar caer en el amor no correspondido. Para ello, escucha para entender si esa persona está disponible. También el lenguaje no verbal importa. Cuando no tiene contacto físico o no hace planes contigo, son señales de falta de interés a tener en cuenta. Es importante aprender a aceptar un NO. Muchas veces estamos aferrados a una persona que ya nos dijo que no está interesada, y pensamos que al ser persistentes puede cambiar las cosas.