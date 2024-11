Prohíben al influencer Johnny Somali salir de Corea del Sur, podría pasar 10 años en prisión por besar una estatua

El influencer estadounidense Johnny Somali, quien tiene 24 años, recientemente se vio involucrado en una nueva controversia luego de besar una estatua que fue hecha en memoria de las víctimas de la esclavitud sexual en tiempos de guerra en Corea del Sur, pues su acción fue sumamente ofensiva para los coreanos.

Ante esto, el también youtuber pidió disculpas, pues aseguró que no sabía el significado de dicho monumento, por lo que lo besó sin pensarlo. A pesar de esto, las autoridades coreanas no lo han dejador salir del país asiático y podría enfrentar una sanción de hasta 10 años en prisión.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Johnny Somali tiene problemas en Corea del Sur, pues también se le acusa de utilizar la imagen de la creadora de contenido @bongbong_irl para fingir que tenía una novia coreana. En ese sentido, también podría enfrentar cargos por hacer un deepfake donde aparece besándola.

Johnny Somali podría pasar 10 años en prisión. (Créditos: Instagram / @johnnysomalia)

¿Johnny Somali se disculpa con coreanos?

"Quiero disculparme con los coreanos. No entendí el significado de la estatua", detalló el youtuber en uno de sus últimos videos publicados en su canal oficial, donde afirmó que besó dicho monumento con la finalidad de entretener a su audiencia y no con la intención de faltar al respeto.

A pesar de sus disculpas, algunos usuarios no creen que sea sincero, pues afirman que es una persona sumamente racista y no es la primera vez que ofende a los coreanos y a otros asiáticos, ya que anteriormente enfrentó problemas en Japón luego de perturbar la tranquilidad de un restaurante.

"Querido pueblo coreano, por favor no crean ni acepten las disculpas de Johnny. No es sincero en sus disculpas. Hizo lo mismo en Japón", "Como estadounidense, les digo ahora mismo que este no es nuestro tipo de comedia. Si lo metieran en la cárcel, él sabía exactamente lo que estaba haciendo" y "Como estadounidense, puedo decir con certeza que no dice lo que piensa. Por favor, encarcélenlo", fueron algunos de los comentarios.

¿Johnny Somali podría ir 10 años a la cárcel?

Johnny Somali no solo es investigado en Corea del Sur por besar la Estatua de la Paz, también enfrentaría cargos por agresión, consumo de drogas, así como obstrucción a la actividad comercial y posesión de deepfakes. En ese sentido, podría pasar incluso más de 10 años en prisión en Corea del Sur.

Johnny Somali pidió disculpas a los coreanos. (Créditos: Instagram / @johnnysomalia)

¿Qué significa la estatua que besó Johnny Somali?

La Estatua de la Paz es un monumento ubicado en el Parque Histórico y Cultural de Changdonga, Corea del Sur, que representa a las jóvenes coreanas que fueron obligadas a ejercer actos sexuales durante la ocupación japonesa sobre Corea entre 1910 a 1945.

