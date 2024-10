Tierno perrito lleva su dueña al parque para un paseo en columpio: VIDEO

El perrito viral de TikTok TikTok/agustinamarzari

Arturo es un dulce perrito de la raza golden retriever que ha capturado la atención de los usuarios de redes sociales, específicamente de TikTok plataforma en la que su dueña ha compartido con el mundo algunas de las divertidas anécdotas que vive junto a él.

Desde la cuenta en TikTok de @agustinamarzari se muestran varios videos en donde aparece Arturo, un perrito a quien han expuesto como fanático de pasearse en los columpios del parque, al grado de llevar a su dueña para que ambos disfruten del juego infantil.

En la cuenta oficial de Agustina se logra ver la dinámica que tiene con Arturo, puesto que constantemente los sacan a pasear y lo llevan a un parque en donde disfruta de algunas de las atracciones que hay ahí, específicamente de los columpios y de otros juegos para niños.

La dueña del perrito también lo describe como un buen acompañante y asegura que pasa momentos muy divertidos al lado de su mascota, quien es parte fundamental de su día a día y el protagonista de varios de los videos que suman reproducciones en su cuenta de TikTok y que lo han vuelto una figura de las redes sociales.

¿Cómo es el carácter de un perro golden retriever?

Esta raza de perros suele ser de las favoritas de las personas, ya que son considerados animales con un gran carisma y que logran ganarse el corazón de todos los integrantes de la familia, sobre todo aquellos que son amantes de los animales, pero deben tener en cuenta que son de gran tamaño por lo que deben estar en espacios considerados para su desarrollo.

Se caracterizan por su pelaje dorado, por siempre sostener una gran sonrisa y compartir su carácter amigable y juguetón, aunque quien tiene un golden retriever debe considerar que necesitan ciertos cuidados, puesto que tienen bastante energía por lo que deben hacer ejercicio todos los días si no desarrollarán problemas de comportamiento.

¿Cómo cuidar el pelo de los perros golden retriever?

El pelaje de los golden retriever experimentará cambios fuertes por lo menos dos veces al año, se sabe que una podría ser en otoño y otro en primavera, por lo que es casi seguro de que llene de pelos el lugar en el que habita, pero esto no quiere decir que lo que resta del año no suelte nada, ya que es algo que no se puede evitar.

Los expertos los perros golden retriever recomiendan hacer uso de rodillos para quitar pelusa y así mantener el pelaje con un mejor aspecto de igual forma cepillarlo por lo menos una vez a la semana, mientras que puntualizan en que es importante llevarlo a una estética canina o con un experto y evitar cortarle el pelo de manera incorrecta.

