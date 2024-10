Un experto de la Universidad de Yale confirma los 4 arrepentimientos de las personas en la vida

El arrepentimiento no es solo un signo de debilidad o fracaso, en realidad, puede ser una señal de fuerza y madurez emocional. Vale señalar que nos permite reconocer nuestros errores y tomar responsabilidad por ellos. Además, nos puede ayudar a entender mejor nuestros puntos débiles y fortalezas, lo que nos permite tomar decisiones más informadas en el futuro.

Vale mencionar un estudio realizado por el experto de Yale, Daniel Pink, en el que los cuatro arrepentimientos más comunes que las personas experimenta a lo largo de su vida. Estas revelaciones, lejos de ser desalentadoras, pueden servir como una brújula para tomar mejores decisiones en el presente y construir un futuro más pleno y satisfactorio. Conoce cuáles son y poder mejorar tu vida.

El arrepentimiento ayuda a tomar decisiones a futuro para mejorar nuestras vidas. Fuente: Freepik

Los arrepentimientos a lo largo de la vida

Según Daniel Pink, la mayoría de nuestros arrepentimientos se agrupan en cuatro categorías principales. Una de ellas se refiere al “Arrepentimiento audaz”, surge por no haber tomado riesgos suficientes, por no haber perseguido nuestros sueños o por no haber expresado nuestros sentimientos. "Ojalá hubiera sido más valiente" es una frase común en este tipo de arrepentimientos.

También están los “Arrepentimientos de contacto”, tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Se refieren a no haber dedicado suficiente tiempo a sus seres queridos, a no haber expresado su amor o a haber dejado pasar oportunidades de fortalecer los vínculos afectivos. En el caso de los “Arrepentimientos morales”, son aquellos que surgen cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores más profundos. Pueden surgir por haber priorizado el éxito profesional por encima de la familia, por ejemplo.

Daniel Pink, en 2020 creó la Encuesta Mundial de Arrepentimiento y, con la ayuda de miles de personas anónimas, recopiló más de 26.000 arrepentimientos de gente de 134 países. Fuente: Pinterest

En el caso de los “Arrepentimientos de salud”, es cuando nos damos cuenta de haber descuidado nuestra salud física y mental. Incluyen arrepentimientos por no haber hecho ejercicio, por haber tenido malos hábitos alimenticios o por no haber buscado ayuda profesional cuando la necesitábamos. Es importante resaltar que comprender estos patrones nos permite tomar medidas proactivas para evitarlos en el futuro. Al identificar las áreas en las que somos más propensos a sentir remordimiento, podemos establecer metas claras y trabajar hacia un futuro más pleno y satisfactorio. Para Daniel Pink es fundamental arrepentirnos para mejorar.