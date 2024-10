Vivirás un fin de semana intenso, predicciones de horóscopos del 25 al 27 de octubre de Mhoni Vidente

Llegó el fin de semana y con él las predicciones de los horóscopos para el fin de semana que nos revelan cuáles son los signos del zodiaco que tendrán un intenso fin de semana del 25 al 27 de octubre. Mhoni Vidente nos cuenta cuáles son los signos que saldrán de la rutina este fin y que podrán vivir nuevas experiencias que los harán brillar durante todo el fin de semana.

La astróloga cubana nos cuenta que de cara al fin de mes, muchos de los signos tendrán que renovarse para poder concretar con éxito sus planes hacia el fin de año. Recuerda que no hay nada que no se pueda cumplir por lo que no te aferres a aquello que no te deja salir adelante. Suelta y deja que las cosas fluyan para que tomen su curso de manera que el cosmos trabaje a tu favor.

Predicciones de salud, dinero y amor para el fin de semana, según Mhoni Vidente

Consulta todo lo que te deparan los astros con las mejores predicciones de los signos del zodiaco para este fin de semana que va del 25 al 27 de octubre, según Mhoni Vidente.

Aries

Viernes va ser un día lleno de cambios muy positivos para tu signo recuerda que en este día se te va dar mucho por la comunicación que tienes con lo divino por eso te recomiendo que te bañes con tres litros de agua y tantita sal en grano con un jabón neutro y veraz como todo va empezar a llegar a tu mas abundancia y riqueza , ya no guardes rencores recuerda que el olvido no significa perdón así trata de perdonar desde tu corazón y comenzar de nuevo , te llega la invitación a salir de viaje estos días tu diles que si que te va ir muy bien , piensas mucho en hacerte una cirugía estética recuerda que el mejor mes para ese tipo de operación es diciembre así mejor espérate a ese tiempo, va ver exámenes la próxima semana así trata de prepárate mas y seguir estudiando , tus números de la suerte son 07,19 tu color es el amarrillo, recuerda que lo mejor que vive el Aries es estar en pareja por eso no trates de sabotearte tu mismo la relación y buscar pretextos para cortar así trata de tranquilizarte y disfrutar el amor , te viene mucho trabajo este sábado así trata de tomar vitaminas para que te sientas con mucho animo ,sigue con la dieta y el ejercicio que te estas viendo de lo mejor , recuerda que te caracteriza el sentido del humor y siempre tener la iniciativa de todo lo que se va emprender y nunca le tiene miedo a los retos

Tauro

Fin de semana de estar con muchos proyectos nuevos para crecer mas en lo económico recuerda que tu signo siempre le preocupa el bienestar familiar así este fin de semana vas estar decidiendo poner un negocio con un amigo solo trata de llevar bien las cuentas en cuestión de ganancias y veraz que les va ir muy bien , cuidado con lo que comes en estos días trata de no enfermarte recuerda que somos lo que comemos , te busca un ex pareja para invitarte a salir otra vez recuerda que cerrar ese ciclo porque te lo va volver hacer así trata de empezar a conocer personas compatibles contigo , tu día mágico va ser el domingo en este día va venir una oportunidad de conocer persona muy importantes para crecer mas en lo personal y también un premio en la lotería con los números 03,18 y tu color es el naranja y trata de prender una vela y pedirle a Dios que te ayude en eso que tanto deseas un cambio de casa o de trabajo y veraz como se te concede pronto, en el amor sigues con tu pareja muy estable y hablaran de tener familia , a los tauro que están solteros seguirán así y solo saliendo con parejas pero sin compromiso , te compras lentes de sol , decides de una vez comprar los boletos de avión para irse de vacaciones en el mes de diciembre.

Géminis

El 25 de octubre va ser un día mágico para tu signo y vendrá a ti una corriente de energías positivas que te harán cambiar por completo tus pensamientos y veras como todo se te va dar sin contratiempos solo recuerda ser discreto con tus planes para que no te no te llenes de envidias así que este día te recomiendo cortarse el cabello y ponerse ropa nueva para aumentar mas la energía positiva, decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra cuidad , ya no seas tan cambiante en el amor recuerda que tu signo siempre quiere tener dos parejas a la vez y eso te hace estar en constante estrés por eso es mejor decidirte y estar con tu pareja ideal que es libra o aries , tus números de la suerte son 05,66 tu color es el azul fuerte , te invitan este domingo para irte de paseo a con tus seres queridos, decides adoptar una mascota que te hará muy feliz, recuerda que tus pensamientos son mágicos solo trata de siempre alinearlos a lo positivo

Cáncer

Fin de semana de festejar a un ser querido recuerda casi siempre tus mejores amigos son libra y escorpión que tu signo es muy detallista y siempre busca que los demás sean felices por eso siempre regalas lo mejor de ti , viernes de cuidarte de problemas de dolor de espalda y cuello así trata de no estresarte demasiado , el día 27 de octubre va ser de comunicación con lo espiritual por eso te recomiendo que ese día prendas una vela de color rojo y le pidas a tus Ángeles que necesitas y veraz como se vera cumplido muy pronto recuerda que ese día es mágico para ti por eso trata de resolver todos los asuntos que tengas pendiente en tu vida , tus números de la suerte son 02,40 tu color es el verde y trata de agregarle tu día de nacimiento antes para personalizar la suerte, te compras ropa y zapatos para cambiar de look , recibes la invitación para ir a un concierto de música ,recuerda que el signo de cáncer tiene mucha influencia de la luna sobre tu signo y eso te hace ser muy místico pero también con altibajos en cuestiones de estados de animo así debes de tratar de controlar esa situación y siempre ver el lado positivo de todo y lo mejor que tiene el signo de cáncer su tenacidad y logro de todo lo que se proponga

Leo

Fin de semana de estar muy alegre sientes que la vida te esta dando la oportunidad de crecimiento en lo profesional recuerda que tu mente es muy fuerte y siempre vas a realizar lo que deseas así no desaproveches esta oportunidad de estar mejor y empieza un plana de trabajo para estos días, te invitan a salir de viaje y va ser tu pareja recuerda que a los Leo les gusta mucho la convivencia amorosa y aprovechan cualquier momento para estar juntos , te llega un dinero extra que no esperabas por cuestiones de un premio en la lotería con los números 06,50 tu color es el amarrillo que tu día mágico va ser el 27 de octubre este día te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a todos los Ángeles lo que tanto necesitas que será cumplido muy pronto, a los Leo que están solteros les llega un amor del signo de Libra o Aries que va ser muy compatible contigo , te busca un amor del pasado para pedirte dinero prestado trata de ya cerrar ese circulo del pasado , empiezas una rutina de ejercicio y dieta este domingo solo trata de ser constante , te busca un familiar de fuera para invitarte a una boda, tu lado negativo que se hacen presa de los vicios y exageradas fiestas así tiene que controlar eso para que después no te sientas mal.

Virgo

Fin de semana de entender que lo que pasa es para ser mas fuerte y así poder salir de cualquier problema que se te pueda enfrentar recuerda que estas en una etapa de madurez y crecimiento personal pero eso a veces sientes que nadie te comprende y que vas solo por la vida recuerda que solo es tu pensamiento así trata de quitarte eso y ser mas tolerante con todo, viernes de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de ultima hora vas a recibir una bonificación económica en este día, cuídate de problemas legales y de atrasos con tus pagos de casa trata de ser mas puntual ,en el amor tendrás alguna decepción amorosa recuerda que cuando falta el dinero el amor sale volando por eso trata de ya buscarte parejas mas parejas contigo y no tan interesadas, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 09,11,recuerda que tu signo es el mas trabajador del zodiaco y eso lo hace sentirse útil ante la sociedad y es saber que puede ganarse el pan de cada día, pero en el amoroso siempre se sabotea a si mismo porque no se creen merecedores de ser amados así que trata de quitarte esas ideas de tu casa y dejarte querer

Libra

Fin de semana de estar con mucha prisa por salir de tus compromisos personales recuerda siempre trata de administrarte en todo lo que vayas hacer y no te comprometas en algo que no vas a poder para que no quedes mal, viernes de mucha convivencia con tu pareja y con tus amigos va ser un día mágico lleno de sorpresas agradables , te compras ropa para cambiar de look , ya no busques a ese amor que no esta contigo recuerda que si ya no te quiere es mejor dejarlo así y tu a seguir progresando , te llega un dinero extra por parte de la lotería este domingo con los números 06, 21 y usa el color amarrillo y tu recomendación trata de ser discreto con tu dinero no andar enseñándolo para que no te cargues envidias , en el amor seguirás conociendo personas muy afines a ti pero nada de compromiso , domingo familiar y decides hacer una fiesta en tu casa , recuerda que el signo de libra es el regente de toda la justicia y como tu signo es aire lo rige el sentimiento de poder y su deseo de prevalecer en la vida teniendo muchos éxitos y logrando objetivos en la política o servicio social.

Escorpión

Fin de semana de seguir festejando recuerda que estas en esa etapa de disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor y ser feliz que el mejor regalo para tu signo es la convivencia con sus seres queridos y una buena comida ,recuerda que el libra no sabe estar solo y por eso siempre este en busca de la pareja ideal pero trata de no desesperarte que ya va llegar ese amor verdadero que necesitas para convivir solo trata de tenerla calma , recibes un perfume de regalo y una cartera recuerda que siempre tu signo es el mas afortunado con los regalos porque es un signo que se da a querer con los que lo rodean , tendrás un golpe de suerte este sábado 26 de octubre con los números 03,19 y tu color es el blanco, trata de dormir mas y dejar esos pensamientos negativos a un lado recuerda que necesitas tener un equilibro en tu vida, recuerda que el escorpión siempre busca la perfección en todo y en si mismo por eso su gusto por lo estética por eso se te recomienda cualquier cirugía estética que saldrás de lo mejor.

Sagitario

Fin de semana de estar con muchas fiestas y diversión a tu alrededor pero trata de no descuidar tus asuntos de trabajo y escuela para que después no tengas problemas que no alcances a cumplir ,recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre trata de experimentar cosas nuevas en su vida por su carácter tan fuerte que tienes siempre vas llegar a al éxito, tratar de ahorrar para que después no te veas en apuros económicos , te busca un amor del pasado solo para tener relaciones sexuales pero no te va tomar en serio así trata de analizar bien esa situación recuerda que tu eres el mejor amante del zodiaco , tendrás un golpe de suerte este día 26 de octubre con los números 01,23 tu color es el rojo, te busca un familiares de fuera del país para invitarte a una fiesta ,recuerda que el sagitario siempre quiere trascender en la vida y ser alguien por eso te recomiendo que nunca dejes de estudiar, el sagitario es un signo optimista y siempre va ver el lado positivo de todo lo que enfrente pero también debe medirse en cuestiones de sus palabras cuando se enoja por que es muy hiriente y lastima sin querer.

Capricornio

Tres días de mucha diversión y de salir de viaje que tu signo esta en el momento de aprovechar cada día de su vida para ser feliz y este fin de semana se te va dar sin problema, trata de no descuidar tus objetos personales como el celular o computadora para que no se te pierdan, recibes un dinero extra para comprar una bicicleta para hacer ejercicio, tramitas un permiso de migración, cuidado con los enojos es mejor ser tolerante, viernes de estar con muy buena suerte de tu lado con los numeros 00,21 y 30 y tu color es el amarrillo y rojo así que no lo dudes úsalo en tu ropa, necesitas empezar a controlar tu mal carácter y no ser tan impulsivo para que no se vayan de tu lado las personas que mas te quieren , viernes de estar con mucho trabajo y cierre de mes , tienes que hacer unos pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito, ya no busques el amor déjalo que llegue solo y veraz que va ser la persona indicada sobre todo del signo de Aries o virgo , te regalan un perfume , te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días, decides hacer un proyecto de trabajo para los fines de semana para tener mas ingresos

Acuario

Fin de semana de estar poniendo en orden tus ideas y empezar a ver por tu futuro recuerda que tu signo se caracteriza por el siempre estar bien económicamente y lo busca como sea necesario por eso te recomiendo que empieces a poner un negocio con tu familia que te va funcionar súper bien , cuidado con las mentiras sobre todo en el trabajo trata de no llenarte de chismes que no son tuyos , tendrás una sorpresa este viernes y va ser con un dinero extra o un bono en un proyecto laboral , trata de descansar mas recuerda que siempre vives tensionado por eso ve con un medico , tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 06,15 tu color es el azul y blanco , un amor del pasado te va buscar para volver recuerda que si ya te la hizo una vez te lo va volver hacer como quiera vas estar conociendo personas muy afines a ti por eso los hombres acuarios son muy deseados para casarse por su fortaleza familiar ,el acuario no soporta la monotonía por eso su deseo de siempre de salir de viaje o estar en diferentes lugares para experimentar eso forma de vida.

Piscis

Fin de semana de sacar todo las tensiones que se te cargaron en el trabajo y escuela recuerda que tu signo es muy acelerado y siempre toma los problemas muy intensos por eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con tu seres queridos , viernes de hacer pagos de tarjeta y de colegiaturas, visitas a un amor del pasado que te hará sentir muy bien, trata de seguir con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable recuerda que como te ven te tratan , te llega la invitación de salir de viaje pero va ser muy cerca tu haz lo que eso te ayudar a relajarte mas, en el amor seguirás conciencio personas muy afines a ti pero nada de compromiso firme , tendrás un golpe de suerte el día 27 de octubre con los números 00,13 tu color es el verde , recuerda que tu signo se representa por peces atados por la cola y nadando en sentido opuesto que esto significa que tú signo se carga de dos personalidades completamente opuestas y como tu elemento es el agua casi toda tu vida es sentimental y hace de un problema un drama por eso necesitas cambiar ese aspecto de tu vida diaria y tratar de llevar una sola personalidad y no estar tan cambiante en las decisiones, el piscis siempre será servidor publico.