Aparece extraña y alargada criatura en monte de Guanajuato, automovilistas se detienen asombrados: VIDEO

Jaime Maussan volvió a sorprender a los cibernautas con una grabación realizada en Guanajuato, en ella se observa a extrañas entidades con forma humanoide que señala podrían ser gigantes, aunque esto no ha sido verificado, el video ha causado mucha especulación entre los usuarios de internet.

En el video se ve como una mujer comienza a grabar algo que le causa extrañeza en el horizonte mientras su hijo pregunta que qué es eso y al fondo se ve una sombra en movimiento lo que sería la entidad pero lo que más sorprende es que la altura es similar a la de un poste que está a lado lo cual demuestra que no se trata de un ser humano ya que no podría tener esa altura o al menos no de un humano normal.

Pero en el mismo reportaje realizado por Jaime Maussan y su equipo de Tercer Milenio señalan que este avistamiento fue reportado por varios pobladores de la comunidad Jacinto López en la ciudad de León, Guanajuato donde fue grabado. En el mismo reportaje elaborado por el equipo de Jaime Maussan citan que diversos medios locales aseguran que en dicha zona es común el avistamiento de sucesos paranormales y extraños seres.

Graban extraña figura con forma humanoide en León: VIDEO

Las imágenes habrían sido tomadas el 30 de septiembre de 2024 en un montículo de la población, lo que también sorprende es la forma de desplazarse de este extraño ser que aparentemente traería una vestimenta negra, incluso se observa como los automovilistas pasan y hasta detienen su marcha sorprendidos por dicha aparición.

Además señalan que dicha entidad se parece mucho a la mostrada en el estado de Paraná en Brasil el pasado 5 de enero de 2024, en una autopista donde al igual que lo ocurrido en Guanajuato, diversos conductores de vehículos pararon su marcha para observar el avistamiento.

