Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente del 18 al 20 de octubre

La vidente cubana tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 18 al 20 de octubre, consulta quiénes serán los signos que tendrán toda la suerte de su lado, y quiénes tendrán una mala racha a la que deberán hacer frente con una gran actitud.

Predicciones de Mhoni Vidente del 18 al 20 de octubre

Aries. Fin de semana de mucho trabajo y estar ya preparando un proyecto para tener más ingresos recuerda que a tu signo lo domina el progreso y siempre va estar buscando una mejor economía , viernes de retomar una relación amorosa del pasado o volver a platicar trata de llegar a un buen arreglo y si no se puede volver como pareja seguir como amigos recuerda que a tu signo lo rodea el casamiento en lo que resta del año , sábado de curso de idiomas y cocina, te invitan a un cumpleaños trata de vestirte de color negro o blanco para que tu energía este más fuerte, compras varios regalos pendientes , domingo de salir con los amigos al cine o te invitan a un día de campo , a los Aries solteros les va ir muy bien con amores nuevos y van ser muy compatibles , tu número de la suerte es 06,50 tu color el amarrillo y rojo, dias de estar renovando tu vida personal lo mejor que puedes hacer Aries como a ti te domina el Sol salirte a un día de campo caminar en la mañanas.

Tauro. Viernes día de estar arreglando papelería de un trabajo o estar ya analizando hacer tu servicio social para tu Titulación recuerda que a tu signo lo domina el ser constante y siempre consiguen el éxito en su vida , trata de no estar con alguien que no te quiere solo por miedo a la soledad trata de darte un tiempo y empezar a conocer personas más compatibles contigo como del signo de Virgo o Capricornio que son tu pareja ideal , te llega una invitación a un cumpleaños en este sábado , te compras ropa y zapatos recuerda que a tu signo le gusta mucho estar bien arreglado , cuidado con problemas de cintura y espalda trata no esforzarte mucho en el ejercicio , te invitan la próxima semana a salir de viaje, te viene un golpe de suerte con los números 00,18 tu color es el naranja y trata de ser discreto para que puedas realziar tus metas en la vida.

Geminis. Recuerdas mucho a una persona que ya no está a tu lado y eso te hace estar un poco distraído y sin ganas de trabajar recuerda amigo de géminis que tu signo le es muy complicado controlar sus sentimientos y más cuando son amorosos así que trata de salirte con tus amigos a distraerte y a conocer personas más compatibles contigo, viernes día de muchas juntas de trabajo para hacer cambios de puesto, sábado de salirte con tus padres a comer o visitar a tus abuelitos, trata de controlar el alcohol en las fiestas para después no tengas problemas en tu vida diaria, te invitan a salir de viaje para finales de año, te busca una expareja para pelear un asunto de pensión alimenticia trata de darle solucion, tendrás un golpe de suerte con los números 03,44 tu color es el amarrillo.

Cancer. Fin de semana de reinventarse y darle comienzo a estar mejor en cuestion personal recuerda que es tu mes de buena suerte, viernes día de empezar un nuevo proyecto de trabajo u organizarte mejor en el actual recuerda que en este día las energías positivas van estar de tu lado así trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral y así asignarte un nuevo puesto con mejor salario, no hagas tanto caso a los malos comentarios que hacen de ti recuerda que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidas a tu alrededor , ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta en este fin de semana, eres el mejor comunicólogo del zodiaco toma un curso los sábados de periodismos o fotografía que eso te va ayudar mucho en tu desempeño como persona, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 09,18, y usa mas el color verde para la abundancia

Leo. Viernes día de estar un poco estresado por cuestiones por juntas de último momento o por auditoria recuerda que tu signo es muy perfeccionista y eso hace que siempre quieras hacer tu trabajo de la mejor manera solo trata de no discutir con tus superiores y veraz que todo pasa , tramites de un crédito en este día , recibes la invitación de una fiesta familiar , arreglas tu cocina o baño de tu casa recuerda que a tu signo le encante la decoración y el vivir bien, tendrás un golpe de suerte con los números 21,33 y tu color es el azul , te invitan a tomar un curso o conferencia sobre desempeño y calidad en tu vida diaria tómalo recuerda que eso te hace crecer más en lo profesional, en el amor seguirás con tu pareja actual pero ten cuidado trata de no descuidarla recuerda que el amor se alimenta de detalles.

Virgo. Fin de semana de poner más atención a tu vida personal recuerda que estas en el momento ideal de renovarte física y mentalmente empezar ya una dieta y un régimen de ejercicio recuerda que como te ven te tratan y más porque tu signo lo domina la vanidad así trata de mantenerte en forma siempre , te llega la invitación de salir de viaje para visitar a unos familiares , sábado de salir de fiesta con los amigos , cambias el plan del celular y te compras otro mas reciente , te busca un amigo para invitarte a un negocio los fines de semana haz lo te va ir de lo mejor, a los virgo que están solteros tendrán la suerte de conocer en este fin de semana personas del signo de Aries o Tauro que van ser tu pareja ideal , tus números de la suerte son 03,27 tu color es el amarrillo.

Libra. Fin de semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con amores nuevos sobre todo con los signos de Géminis o Acuario que van ser tu pareja ideal solo recuerda no dar tanto desde el principio recuerda que el amor no se compra se da, viernes va ser un día de mucho trabajo o estar ya organizando tareas de tu carrera universitaria recuerda que tu signo le gusta siempre estarse preparando en lo académico , ten cuidado con tu dinero se mas organizado con tus compras , recibes la invitación de salir de viaje para el mes de diciembre con tus amigos, trata de ya no pelear tanto o dejar un poco ese carácter tan bipolar con los demás y aprende a ser más paciente, domingo de estar con la familia en una convivencia.

Escorpion. Fin de semana de estar de muchos festejos de amigos pero recuerda que tienes que tomar medidas en cuestiones de alcohol y no comer demasiado para después no te sientas mal, viernes de estar con muchas presiones de trabajo o las energías cruzadas trata de no decir nada que después te vaya a perjudicar así te recomiendo mucha tolerancia , tendrás el día sabado un golpe de suerte con personas muy compatibles contigo recuerda que tu signo es el sexual del zodiaco y siempre necesita estar en pareja para que tu vida sea más feliz, ten cuidado con golpes internos o trata de no caerte, te invitan a salir de viaje para el mes de diciembre , te buscan para hacer un negocio nuevo los fines de semana trata de emplearte más en lo personal así tener más ingresos, a los casados traten de no pelear recuerda que en una relación no se puede ser tan posesivo, tus números de la suerte son 17,66 tu color es el rojo

Sagitario. Viernes mágico para tu signo recuerda que numero de la suerte es el 18,99 y tu color es el azul asi trata de jugarlo en este viernes y vendra un dinero extra y en este día tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente , ten cuidado con problemas economicos no compres lo que no vas a necesitar enséñate a ser más ahorrativo, sábado y domingo de salir con tus amigos a pasear, te invitan a salir un amor nuevo tu dejate querer que son tiempos de estar en pareja, tan cuidado con dolores de espalda trata de dejar un poco la tensión nerviosa, domingo de estar pensando mucho en un amor del pasado trata de hablarle y quedar en paz, mandas arreglar tu carro y le cambias las llantas, eres muy bueno para las ventas sigue ese camino y poner un negocio propio.

Capricornio. Viernes de tener algo de problemas en tu trabajo recuerda que necesitas tener más paciencia y no alterarte tan fácil para que no caigas presa de esas personas que te tiene envidia que tu luz les molesta asi que trata de exquivar esos energias negativas , tramites de pagos de tu tarjeta de credito , te llega la invitación para una fiesta este viernes que te la vas a pasar de lo mejor recuerda de vestirte de colores fuertes para que tengas más suerte en el amor, sigue con ejercicio recuerda que tu cuerpo y mente necesitan estar sano para avanzar en tu vida, tramites de cambios de un curso los sábados, arreglas tu cuarto y cambias la recamara, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 23,70 tu usa mas el color rojo para la buena suerte, recuerda que es tiempo de madurar y empezar ya una relación más formal , cuida a tu abuelitos va estar enfermitos, te llega un viaje de ultima hora.

Acuario. Viernes de estar en juntas en tu trabajo y tener mucha presión recuerda que tu signo es poca paciencia y se altera muy rápido así trata de no darle importancia a personas que son muy envidiosas contigo, recuerda que tu signo lo domina mucho el comercio y ventas así trata de poner un negocio familiar los sabados y domingos , necesitas tomar más cursos de idiomas o ser más aplicado en tu escuela para que puedas avanzar, cuidado con las picaduras de insectos, amores nuevos te estarán rodeando en este fin de semana y van ser muy apasionados recuerda que tus parejas ideal son los signos de Aries y escorpión, tendrás un golpe desuerte el día domingo con los números 07,21, tu color es el azul y balnco, trata de buscar más a tu familia para que sientan tu apoyo recuerda que tú eres su pilar , compras ropa y cambias de look.

Piscis, Fin de semana de estar arreglando asuntos familiares recuerda que tu signo siempre va tratar de estar en paz en su vida personal y ayudar a tus seres queridos en cualquier problema que tenga, te llega la invitación de salir de viaje en el mes de noviembre acéptalo te va ir de lo mejor con tu amigos , piensas mucho en formalizar una relación amorosa recuerda que es el tiempo de madurar y tu signo más compatible son cáncer o sagitario en el amor, tendrás un sábado de mucha diversión, domingo de curso de idiomas atrasado trata de organizarte más en tu tiempo , cuídate de problemas de infección de garganta es por el cambio de tiempo, te busca un amigo para platicarte que se va divorciar recuerda que tu signo es el consejero del zodiaco , tendrás un golpe de suerte el día sabado con los números 08,26 tu color es el verde y amarrillo , tramites del seguro de tu carro.