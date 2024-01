¿Qué leer este 2024?

HÁBITOS ATÓMICOS

James Clear

Si este año quieres lograr crear hábitos saludables y realmente cumplirlos, este libro es para ti. Partiendo de la pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?, el autor a través de investigaciones científicas nos brinda ideas para transformar pequeños hábitos cotidianos que puedan mejorar nuestra vida diaria, así como superar la falta de motivación, diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar y regresar al camino cuando te hayas desviado un poco.

Foto: Cortesía

APRENDE A CUIDAR TU PIEL

Amparo Violero, Mònica Julià y Lilin Yang

Para quienes este año buscan crear su rutina de skincare perfecta y conocer más del cuidado de la piel, este libro es una guía perfecta. MiiN Cosmetics es un referente de skincare coreano en Europa y de la mano de estas expertas te ayudarán a entender cómo funcionan los productos, cómo tratar problemas como el acné o las manchas según tu tipo de piel y cuáles son las mejores rutinas para una piel saludable.

Foto: Cortesía

MÁS FUERTE QUE NUNCA

Brené Brown

La autora de seis best sellers de The New York Times trae a través de este libro un método que nos guía para transformar historias de dolor y fracaso en nuestras fortalezas. Empieza este año sin miedo y encontrando en tu vulnerabilidad un motor de cambio que te lleva a levantarte con valentía. No importa qué tan grandes o pequeñas sean las batallas, el proceso para levantarnos con fortaleza lo encontramos a través de estas páginas y tres pasos: reconocimiento, enfrentamiento y revolución.

Foto: Cortesía

MALDITA POBREZA SAL DE ESTE HOGAR

Liliana Olivares

Este es el libro si este 2024 buscas poner orden en tus finanzas. La fundadora de Adulting, el método de finanzas para millennials, a raíz de su historia personal y cifras abrumadoras, creó este método y libro para guiarte y ordenar tus finanzas para cumplir tus sueños. Te ayudará a formar hábitos financieros saludables, a invertir adecuadamente, a empezar a tener un ahorro y poder sentar las bases de un retiro que, a pesar de que hoy ves lejano, llegará.

Foto: Cortesía

