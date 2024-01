Azul Guaita, bajo el reflector

Azul desde muy pequeña incursionó en la actuación al participar, cuando tenía tan sólo tres años, en la telenovela Clase 406, pero fue hasta los 17 años que decidió dedicarse a esto de manera profesional. “Es cuando ya empecé en serio porque antes para mí era un juego. A los 17 decidí mudarme a México y dejar toda mi vida atrás (pues vivía con sus papás en República Dominicana) y empezar a hacerlo en serio y trabajar por mis sueños”, contó en entrevista para Panorama de El Heraldo de México.

Sin duda, de sus mayores desafíos fue, “dejar a mis papás atrás, mudarme a un país nuevo sin ellos a los 17 fue el reto más grande que he tenido”, pero le ha dado grandes aprendizajes, “lo que he aprendido es que lo que te da miedo, salir de tu zona de confort, es lo que te hace crecer, cuando siento ese miedo sé que voy por buen camino”, aseguró la actriz.

Guaita le ha dado vida distintos personajes como Yolotl en Mi marido tiene familia, Camila Paz en Soltero con hijas y Jana Cohen en Rebelde, así como recientemente a Vicky Moo en P#t@s redes sociales, y está por estrenar Como agua para chocolate, serie en la cual su personaje ha sido el más retador que ha tenido hasta ahora.

“Me sacó totalmente de mi zona de confort, es totalmente diferente a todos los personajes que he hecho, es al que más he tenido que meterle trabajo”. Asimismo, nos contó que le encantaría, “hacer un musical, siento estaría muy cool mezclar las dos cosas que amo que es actuar y cantar, ya sea película o teatro”.

Total Look, Fendi Joyería. Bulgari / Foto: Diego Fierce para Bloom Estudio

Sin duda contar distintas historias y darle vida a diversos personajes es algo que Azul disfruta mucho, y sobre el proceso no comentó cuál es su parte favorita. “Explorar diferentes sentimientos, situaciones que chance jamás viviré o algunas experiencias que ya he tenido y meterle un poco de lo que yo sentí pasando esas situaciones y darle un poco de eso a mis personajes”, aseveró.

Sobre lo que le desea para este 2024 que estamos iniciando, Azul no dijo: “Espero hacer cosas nuevas, salir de mi zona de confort ya sea en la música, en la creación, escribiendo algo yo, mi historia, me encantaría producir algo de cine”.

Por supuesto, le preguntamos cuál es el mejor consejo para que sigamos nuestros sueños y logremos nuestras metas.

“Creo que es clavarte en uno, uno por uno. A mí me pasa mucho que tengo muchas ideas en la cabeza, pero realmente no me enfoco en uno y termino no haciendo nada porque son demasiadas cosas a la vez, y lo que he estado tratando de hacer es enfocarme en uno a la vez. Y no cambiar tus sueños pese a lo que digan los demás. De hecho, si yo me hubiera enfocado en lo que dijeran los demás, no hubiera terminado siendo actriz, a mí me decían que eso no era una carrera de verdad, habría terminado siendo bióloga marina”.

Vestido y collar, Dior / Foto: Diego Fierce para Bloom Estudio

ERA DIGITAL

Azul recientemente le dio vida a Vicky Moo, una influencer que se ve asediada por las redes sociales, en una serie que toca el tema de cómo la aprobación de otros se ha vuelto algo primordial en nuestro día a día y de que las cosas no siempre son como las vemos publicadas.

“Siento que la gente se muestra cuando está muy productiva, tú lo ves sentada en tu sofá, comiendo pizza, viendo un película y dices ‘no he hecho nada en todo el día y está persona está subiendo que hizo, un montón de cosas en todo el día’, y te sientes cero productivo y te deprime, pero claro lo que no vemos es que sólo está subiendo tres horas de su día en las que seguro después de eso se fue a acostar; creo eso ha sido algo que he tenido que aprender, que cada quien a su tiempo y también tenemos chance de descansar”, nos compartió la actriz.

Sobre la ansiedad que las redes le llegaron a causar, además de hablar del hate y los comentarios negativos.

“Al principio me costaba muchísimo, empezando (su carrera) era nuevo para mí y me los tomaba muy enserio, pero ahora sólo es entender que es un reflejo de lo que las personas sienten hacia ellos mismos, no es tanto para ti ese comentario, sino para ellos, es de dónde viene. Ya no los veo y si de repente se me escapa leer uno ya ni modo, ya no me afectan tanto”, añadió Azul Guaita sobre este proceso.

Total Look, Ferragamo, Joyería. Bulgari / Foto: Diego Fierce para Bloom Estudio

Algo que sin duda ha aprendido para no dejar que las redes sociales le afecten es, “está bien dejar el teléfono y dejar de seguir a personas que no te hacen bien verlos. Creo que en esta generación hay mucho resentimiento cuando te dejan de seguir o dejas de seguir a alguien, y creo que está bien si no quieres ver lo que suba una persona, aunque sea bonito o ellos siendo productivos, pero si a ti te afecta, está bien dejar de seguir a la gente o cerrar tus redes, ver otra cosa, no engancharte tanto en lo que ves que la mayoría de las veces ni siquiera es real”, compartió también como un consejo para no darle tanta importancia a lo que vemos diariamente.

“A la gente le importa mucho los likes o el engagement que tengas, yo he quitado casi todos los likes de mis fotos, no me importa ver cuántos tengo y siento que sí hay personas que se enganchan mucho en eso como ‘no tengo likes, no les gusto la foto, la voy a borrar, o voy a hacer un contenido que les guste más’, y no realmente, es subir el contenido que tú quieras, no el que la gente quiera”, añadió la actriz sobre la presión que puede generar estar en redes sociales.

“He aprendido que lo que te da miedo, salir de tu zona de confort, es lo que te hace crecer”.

Vestido, aretes y anillo, Louis Vuitton / Foto: Diego Fierce para Bloom Estudio

MÁS SOBRE AZUL

CANCIÓN QUE TE PONGA DE BUENAS:

“Luna” de Feid.

A QUIÉN ADMIRAS:

Kendall Jenner.

LO PRIMERO QUE HACES EN LA MAÑANA:

Ver TikTok.

OUTFIT INFALIBLE:

Muy baggy, baggy jeans con un crop top y unos tenis chunkies.

PELÍCULA FAVORITA:

The Fault in Our Stars.

TU DESEO PARA ESTE 2024:

Ser feliz.

