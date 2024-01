Expiloto estadounidense asegura que tuvo contacto con extraterrestres y le compartieron información perturbadora

Alex Collier, ex piloto de helicóptero del ejército estadounidense, aseguró haber pasado un tiempo en una nave nodriza con extraterrestres, a quienes escuchó decir cosas perturbadoras. Durante la década de 1980, Collier afirma haber tenido un contacto directo con dos individuos de la especie andromediana, conocidos como Vissaeus y Moroanay; esta interacción le proporcionó una perspectiva inigualable sobre la vida en el universo.

La singularidad de estos seres, con su piel azulada y estatura imponente, impactó profundamente a Collier. Según él, el primer encuentro con estos seres fue fortuito, durante un juego de escondite en su infancia, un evento que marcó el inicio de un vínculo extraordinario. Esta conexión se profundizó cuando Collier, ya adulto, fue introducido en su nave espacial. Allí, equipado con un cinturón especial y un gorro metálico, se revelaron secretos del vasto cosmos.

Muchos creen que sus palabras carecen de verdad. Foto: Dall-e.

¿Qué mensaje le dejaron los extraterrestres a Collier?

Los supuestos andromedianos compartieron con Collier información asombrosa, como la creación del universo hace aproximadamente 21 mil millones de años y la existencia de más de 135 mil millones de “seres” dispersos en el cosmos. Durante su famosa charla, que dio en Japón en 2007, afirmó que Vissaeus tenía alrededor de 43 mil años y que Moroanay tenía mil 700 años.

El encuentro había ocurrido en la década de los 80. Foto: Dall-e.

"La razón por la que me visitaron es porque genéticamente, el linaje de mi familia se vincula a ellos y la historia que me contaron fue que hace 62 mil años estuve aquí como parte de un puesto. Traté de romper una discusión entre otras dos razas visitantes y me mataron, lo que me ha puesto en el ciclo de reencarnación de la Tierra", contó.

Aseguró que estuvo 92 días con los extraterrestres

Collier, durante su interacción de tres meses, también exploró diversas escenas de sus supuestas vidas pasadas, proyectadas en monitores que aparecían en la nave. Esta experiencia parece haber reforzado su creencia en la reencarnación y en la conexión intrínseca de todos los seres en el universo.

Alex Collier es un personaje muy polémico. Foto: X.

Este encuentro cercano parece sacado de una película de ciencia ficción, pero Collier asegura que no miente, aunque muchos consideran que su relato es más cercano a la ciencia ficción. La existencia de vida extraterrestre es un tema que sigue cautivando la imaginación y la curiosidad científica. Hasta la fecha, no hay evidencia concreta que pruebe la existencia de seres vivos fuera de nuestro planeta.