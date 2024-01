¿Fantasma o extraterrestre? Surge debate sobre la "medusa" grabada en una base militar de EU

Un objeto volador no identificado (OVNI), descrito como una "medusa", fue captado cerca de una base militar; este tema se volvió viral tras su publicación por Jeremy Corbell, conocido por publicar "evidencia" de los fenómenos extraterrestres. La grabación, que muestra una figura redonda con apéndices similares a tentáculos, ha suscitado diversas interpretaciones y teorías y ahora ha comenzado a especularse que en realidad podría tratarse de una evento paranormal.

El suceso se filmó por una cámara de vigilancia en una instalación militar estadounidense en Irak y ha sido objeto de escrutinio por parte de expertos y entusiastas. Según las declaraciones iniciales de Corbell, el video fue grabado en octubre de 2018. Sin embargo, un marine estacionado en la base, Michael Cincoski, señaló más tarde que el metraje data de finales de 2017.

Tiene una forma muy extraña. Foto: @CnsprtrlRprt / X.

Te puede interesar:

Encuentran misteriosa criatura en Reino Unido, en redes apuntan a que podría ser un "monstruo" similar al del Lago Ness

Un "viajero del tiempo" revela el año en que la humanidad tendrá contacto con los extraterrestres

¿Son extraterrestres o fantasmas?

En el clip se ve cómo algo se sumerge y luego emerge del agua a gran velocidad, desapareciendo del alcance visual. Este comportamiento atípico ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza del objeto, fluctuando entre teorías de origen extraterrestre y posibles explicaciones paranormales.

La reacción de las tropas, que no consideraron al OVNI como una amenaza y por lo tanto no tomaron medidas, ha sido también cuestionada, pero muchos sostienen que esta decisión fue la mejor bajo las circunstancias. La designación oficial del objeto como un Fenómeno Aéreo No Identificado (FANI) fue un avance, pero aún no hay detalles para esclarecer esto.

¿Existen los fantasmas y extraterrestres?

La existencia de fantasmas ha sido un tema de debate durante siglos. Aunque muchas personas afirman haber experimentado fenómenos paranormales que atribuyen a los fantasmas, la comunidad científica generalmente no acepta estos relatos como evidencia debido a la falta de pruebas empíricas y reproducibles. Las historias de fantasmas suelen encontrarse en el ámbito del folclore y la narrativa, y aunque son fascinantes y a menudo sirven para explicar lo inexplicable, no hay pruebas concluyentes que respalden su existencia real según los estándares científicos actuales.

Sigue sin explicación. Foto: @CnsprtrlRprt / X.

En cuanto a los extraterrestres, la posibilidad de su existencia es un tema explorado y científicos de campos como la astrobiología estudian la viabilidad de la vida más allá de la Tierra, basándose en la comprensión de las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos. El tamaño y la vastedad del universo sugieren que podría haber otras formas de vida, aunque aún no se ha encontrado evidencia directa de extraterrestres. Proyectos como la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI) continúan explorando estas posibilidades, pero hasta la fecha, la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta sigue siendo una cuestión sin respuesta.