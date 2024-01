Cuáles son las estrategias necesarias para finalizar de la mejor manera una relación, según expertos

Expertos en relaciones sentimentales coinciden en la importancia de abordar de manera cuidadosa y respetuosa el proceso de finalización de una relación. No es una tarea sencilla ni fácil ya que requiere de una gran fortaleza y madurez. Si no te sientes a gusto con tu pareja, no puedes permanecer allí por el solo hecho de no lastimar a la otra persona.

Claves para finalizar una relación de pareja

Hay que ser honestos, claros y concretos, elegir algunos detalles para explicar por qué quieres terminar, pero también hay que evitar usar cosas que solo van a causar daños o una pelea. La clave, según terapeutas y consejeros, radica en la comunicación abierta y honesta con tu pareja. Es fundamental establecer un diálogo donde ambas partes puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones, sin recurrir a la confrontación o la culpabilización.

Elige un lugar neutral y tranquilo para finalizar la relación.

Fuente: Freepik

En ese sentido, es aconsejable elegir un entorno tranquilo y neutral para estas conversaciones, permitiendo que ambas partes se sientan cómodas y escuchadas. Además, se enfatiza la importancia de ser claro en los motivos que llevan a la decisión, evitando ambigüedades que puedan generar confusiones y prolongar innecesariamente el proceso de separación. Evita romper una relación por mensaje de texto.

Los especialistas subrayan la necesidad de establecer límites claros y respetarlos mutuamente durante el período de transición. Se aconseja evitar comportamientos impulsivos o acciones que puedan generar más conflictos, dando prioridad al respeto mutuo. En el momento de terminar la relación escucha también a la otra persona ya que seguramente, tendrá cosas para decirte. Genera empatía con el otro.

No es sencillo finalizar una relación de pareja de manera madura. Fuente: Pinterest

Luego de una ruptura amorosa, los expertos sugieren la búsqueda de apoyo emocional adicional, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales, para facilitar la superación de la etapa de ruptura y promover el bienestar emocional a largo plazo. Es por ello, contar con un plan para el día después de que finalices una relación porque tú lo has decidido. Eres tú la prioridad y por lo tanto debes enfocarte en las cosas que te generan bienestar.