Aunque el futuro es algo intangible y lleno de incertidumbres, la curiosidad por saber qué es lo que pasará nos ha llevado a explorar artes místicas que tienen como objetivo interpretar los mensajes del cosmos para así poder descifrar lo que le depara a la humanidad. Es así como hemos podido conocer a varios personajes que lograron trascender la barrera del tiempo para así entregarnos revelaciones y profecías muy acertadas respecto a acontecimientos importantes.

3 aterradoras profecías que podrían pasar este 2024

Uno de los profetas más famosos ha sido Nostradamus, quien apesar de haber muerto hace muchos años, sus lecturas aún continúan estremeciendo a la humanidad, ya que la precisión con la que describió ciertos eventos es impresionante. Pero su gran legado no quedó vacío ya que hoy en día podemos encontrarnos con Athos Salomé, un parapsicólogo brasileño apodado el "Nostradamus viviente" que ha paralizado a la humanidad debido a la precisión impactante de sus predicciones, que incluyen la pandemia del Covid-19 y la venta de X (antes Twitter) a Elon Musk; de acuerdo con The Daily Telegraph, este 2024 no es la excepción pues ha compartido algunos mensajes preocupantes.

Aunque han transcurrido siglos desde la muerte de Nostradamus, perdura la creencia de que sus visiones se materializarán.

Amenaza de la IA: a medida que las inteligencias artificiales han ganado considerable relevancia desde el año pasado, Athos Salomé advierte que en 2024 estas comenzarán a desencadenar estragos y a escapar de cualquier control preestablecido, también sostiene que las IA se volverán conscientes de su propia existencia, desatando así una revolución de las máquinas que podría cambiar radicalmente la dinámica de la sociedad y la tecnología.

Contacto con alienígenas: en medio de la creciente especulación sobre la existencia de vida extraterrestre, Salomé predice que en este año se materializará el contacto con seres de otros planetas. Según él, esto ocurrirá mediante señales criptográficas interceptadas por una red avanzada de telescopios.

Caída de un asteroide: Athos Salomé afirma que un asteroide cargado de materiales preciosos se acercará a la Tierra, culminando en su impacto. Este evento, más allá de despertar la curiosidad de la comunidad científica, promete revelar información desagradable para la humanidad.

En sus recientes pronósticos para el año 2024, Salomé ha lanzado advertencias que han generado diversas reacciones.

El horrible futuro de la humanidad, según Athos Salomé

Catástrofes naturales: el vidente resalta las consecuencias cada vez más graves e irreversibles del calentamiento global. En sus visiones, advierte que esto desencadenará una serie de catástrofes naturales y desastres que progresivamente destruirán la forma de vida tal como la conocemos.

Tercera guerra mundial: dentro de sus previsiones más sombrías, Athos Salomé incluye la Tercera Guerra Mundial como una "realidad urgente" para varios países en 2024. Esta profecía plantea escenarios preocupantes y subraya la importancia de buscar vías pacíficas para resolver conflictos internacionales en un momento de tensiones geopolíticas.